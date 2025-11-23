معاناة زعيم الثغر.. الاتحاد السكندري في قلب الانهيار وسلامة يحاول إنقاذ الموقف

حقق فريق الجونة فوزا مستحقا على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التى اقيمت باستاد الإسكندرية في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز





وسادت حالة من الغضب والقلق بين صفوف الاتحاد السكندري عقب الهزائم المتتالية واقتراب زعيم الثغر من التواجد في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري .

وشنت جماهير الاتحاد السكندري هجوما عنيفا على المدير الفني ولاعبي الفريق عقب الخسائر المتتالية واستمرا نزف النقاط





ويحاول محمد سلامة إبرام الصفقات سريعا من أجل تهدئة جماهير زعيم الثغر التي يحتاجها زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتلبية احتياجات الفريق من أجل إنقاذ الموقف والخروج من مأزق الهبوط .

ويتواجد الاتحدا السكندري في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد ٨ نقاط؟

وتتساءل جماهير الاتحاد السكندري عن موقف الاتحاد السكندري من الخروج من مأزق الهبوط والعودة من جديد وموقف مجلس الإدارة من تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة بدلا من الصفقات التي تم التعاقد معاها في عهد أحمد سامي المدير الفني السابق للاتحاد السكندري .