تفاصيل اجتماع المخابرات المصرية مع حماس لمتابعة تنفيذ اتفاقيات غزة

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، مع قيادات حركة حماس، بينهم خليل الحية وخالد مشعل، لمتابعة التزام الحركة بالاتفاقات المبرمة مع الأطراف الدولية.

وأوضح موسى أن الاجتماع تناول الوضع الحالي في قطاع غزة، والتحضير للمرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، يوم 13 أكتوبر الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر الشيخ تميم، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار موسى إلى أن بيانًا رسميًا صدر عقب الاجتماع تضمن عدة نقاط أساسية، منها: التأكيد على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وقف أي خروقات من إسرائيل قد تهدد استقرار الاتفاق، منع الإجراءات الأحادية التي قد تصعد التوتر، ومناقشة قضية مقاتلي رفح الذين انقطع التواصل معهم، مع التأكيد على حل الأزمة فورًا عبر جهود الوسطاء.

وأكد البيان كذلك تقدير حركة حماس للدور المصري والجهود التي تبذلها القاهرة والوسطاء منذ وقف الحرب على غزة، ونقل تحيات قيادات الحركة للقيادة المصرية، مؤكدًا أهمية استمرار دور مصر في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح بشكل كامل دون قيود، والعمل على إنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.