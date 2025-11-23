جيش الاحتلال: إقالات كبار الضباط بسبب الفشل الذريع في منع هجوم 7 أكتوبر

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن الإقالات الأخيرة في صفوف كبار الضباط المسؤولين عن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر؛ تأتي على خلفية الفشل الذريع في منع هذا الهجوم، مؤكدا أن الجيش فشل في ذلك اليوم في مهمته الأساسية المتمثلة في حماية المدنيين في إسرائيل.



جاء ذلك في تعليق رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، على الإقالات الأخيرة في صفوف كبار الضباط المسؤولين عن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر.



ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن زامير، قوله- في خطاب موجه للشعب الإسرائيلي-: "مواطنو إسرائيل، جنود الجيش الإسرائيلي - عندما توليتُ منصب رئيس الأركان العامة؛ كانت أمامي مهمتان عاجلتان: الأولى هي قيادة الجيش إلى نصر حاسم في حرب متعددة الساحات، وفي سبيل ذلك، إزالة التهديدات الوجودية وإعادة الرهائن، والثانية هي تعزيز ثقة الجمهور بالجيش، وضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر".



وأضاف: "يلتزم الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق شامل ومهني ومتعمق في كل ما حدث في ذلك اليوم الرهيب، وكجزء من هذا الالتزام؛ اتخذتُ سلسلة من الخطوات لدفع هذه القضية إلى الأمام، بما في ذلك تشكيل فريق مراجعة مستقل؛ لفحص التحقيقات ونتائجها".



وتابع زامير: "أود أن أعرض عليكم اليوم الخطوات التي قررتُ اتخاذها، بناءً على الإجراءات التي اتخذتها بصفتي رئيسًا لهيئة الأركان العامة للجيش.. وتُظهر استنتاجاتي صورةً جليةً لا لبس فيها وهي أن جيشا فشل في مهمته الأساسية في السابع من أكتوبر، وهي حماية المدنيين في دولة إسرائيل.. إنه فشلٌ ذريعٌ ومنهجيٌّ، يتعلق بالقرارات والسلوك عشية الحدث وأثنائه"، مضيفا "أن دروس ذلك اليوم عديدةٌ وهامة، ويجب أن تكون بمثابة بوصلة لنا للمستقبل الذي أعتزم قيادة الجيش الإسرائيلي نحوه".



وقال زامير: "بناءً على ذلك؛ قررتُ، بعد دراسة متأنية، استخلاص استنتاجات شخصية بشأن القادة الذين شغلوا مناصبَ معينة وخدموا في السابع من أكتوبر"، واصفا هذا القرار بأنه "مُعقد" وينبع من مسؤوليته في الموازنة بين الاعتبارات التنظيمية والقيادية واحتياجات الجيش خلال فترة متقلبة تشهد تهديدات على جميع الأصعدة"، وذلك في إشارة إلى الإقالات في صفوف كبار الضباط.