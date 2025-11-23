الصحة: أدوار البرد هذا العام هي الأشد قسوة والمنتشر هو انفلونزا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الفيروسات التنفسية مثل الأنفلونزا والفيروس المخلوي وكورونا، وكانت هي الفيروسات المنتشرة منذ بداية عام 2020، ولكن المختلف هذا العام أن الانفلونزا هي الأعلى في معدلات الإصابة بنسبة 66 حالة من كل 100 حالة.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن أدوار البرد هذا العام هي الأشد قسوة والمنتشر هو الأنفلونزا، مؤكدا أنه لا يوجد توصية طبية بغلق مدارس أو فصول ولكن لا بد من اتباع الإجراءات الإحترازية من غسل الأيدي وتطهير الأسطح وتقوية المناعة والطعام الجيد ولا بد من المصاب أن يرتدي الكمامات.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه لا بد من الحصول على لقاح الأنفلونزا، مع ضرورة عدم تناول المضادات الحيوية إلا بعد إستشارة الطبيب المتخصص.