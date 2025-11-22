الصحة: لا فيروسات جديدة أو متحورات غير معروفة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد أي فيروسات جديدة أو متحورات غير معروفة حاليًا، مشددًا على أن الأخبار المتداولة على بعض الجروبات بشأن انتشار فيروسات جديدة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف حسام عبد الغفار"، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا مبرر للوزارة أن تنكر وجود أي فيروس حال ظهوره، لكن إخفاء الأخبار عنه لا يحد من انتشاره، والفيروس لا يحترم الإنكار، موضحًا أن الوضع الحالي للفيروسات التنفسية مشابه لما كان عليه في الأعوام السابقة من حيث معدل الإصابات.

وأشار حسام عبد الغفار، إلى أن الجديد فقط هو انتشار نوعية معينة من الأنفلونزا «أ»، التي تشهد نشاطًا أكبر من الأعوام السابقة، وأن الأعراض أشد لأسباب علمية معروفة، مشددًا على أهمية توقف الحديث عن فيروس كورونا كجائحة أو فيروس طارئ، لأنه أصبح أحد الفيروسات التنفسية المعتادة، موضحًا أن تحورات الفيروسات تحدث كل عام ولا داعٍ للقلق منها.