منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

كشفت الفنانة منال سلامة حقيقة طرح جزء جديد من مسلسل “لن اعيش فى جلباب ابي” بعد ان تداول العديد من الأخبار مؤخرًا بشأن هذا الأمر.

وقالت منال سلامة خلال لقائها مع موقع “صدي البلد”: ان حتى الأن لا تملك معلومة مؤكدة عن طرح جزء جديد من مسلسل “لن اعيش فى جلباب ابي”، ولم يتواصل معها احد ، مؤكدة انها ستقبل المشاركة فى المسلسل إذا كان الدور ملائم لها ولعمرها ويكون الورق مكتوب بدقة .

منال سلامة تتحدث عن دعمها لأبنتها أميرة أديب

وتحدثت منال سلامة عن دعمها المستمر لأبنتها أميرة أديب ، مؤكدة انها تنصحها دائمًا بعدم التركيز على الإنتقادات الغير لائقة وانها تركز على مستقبلها واعمالها فقط.

وعن مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026 ، قالت منال سلامة انها حتى الأن لم تتعاقد على اعمال فنية فى رمضان 2026.

مسلسل “لن اعيش فى جلباب ابي”

ويُعد مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، بطولة النجم الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل، من المسلسلات الأيقونية في تاريخ الدراما المصرية، وقد حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضه الأول، ولا يزال يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة حتى اليوم.