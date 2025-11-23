إقبال من الجمهور الإيطالي والأوروبي على زيارة متحف الأكاديمية المصرية بروما

استضافت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة رانيا يحيى، مجموعات من الجمهور الإيطالي والأوروبي على مدار يوم بالتعاون مع مؤسسة "فاي" الإيطالية، في ضوء احتفال وزارة الثقافة المصرية بافتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال مبادرة "العمر لينا" ضمن فعاليات شهر المتاحف.

ووفرت المؤسسة مرشدين سياحيين مؤهلين لتعريف الجمهور بالحضارة المصرية القديمة، وتسليط الضوء على أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير، ودعوتهم لزيارة مصر لمشاهدة أكبر متحف في العالم، وكذلك تعريف الزائرون بالقطع المعروضة في متحف مستنسخات توت عنخ آمون الموجود داخل الأكاديمية.

وتضمنت الزيارة أيضا إلقاء الضوء على تاريخ الأكاديمية المصرية للفنون بروما، والذي يقترب من مائة عام من الإبداع والعمل الثقافي والفني في قلب العاصمة الإيطالية روما، وتجاوز عدد الحضور بالأكاديمية أكثر من 1500 زائر بفضل التنظيم الدقيق الذي قام به المتطوعون التابعون لمؤسسة "فاي".

وفي ختام الفعالية، وجهت مديرة الأكاديمية الشكر للمؤسسة والقائمين عليها، وقدمت لمديرة المؤسسة شهادة تقدير تكريما لدورها الكبير في التعريف بالحضارة المصرية العريقة.