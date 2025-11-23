قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة خدش براءة 5 صغار بمدرسة اللغات بالسلام

المتهمين
المتهمين
مصطفي رجب

كشف عبد العزيز عز الدين فخري، محامي ضحايا واقعة خدش براءة ٥ صغار بمدرسة دولية في السلام، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن جهات التحقيق المختصة بالواقعة، أمرت بضبط وإحضار متهمين جدد لتورطهم في القضية. 

حبس المتهمين في واقعة مدرسة دولية بالسلام

وقررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، حبس المتهمين في واقعة مدرسة دولية في السلام بخدش براءة ٥ صغار بأعمار مختلفة داخل المدرسة علي ذمة التحقيقات ، هذا وأمرت النيابة العامة، بعرض صغار المدرسة الدولية بالسلام علي الطبي الشرعي للكشف عليهما في واقعة اعتداء الجنسي والتحرش داخل المدارس لبيان اثار التعدي ، وأمرت أيضًا جهات التحقيق، استدعاء أولياء أمور ضحايا واقعة قيام ٣ عمال وفرد أمن بمدرسة دولية في السلام بخدش براءة ٥ صغار بأعمار مختلفة داخل المدرسة للمرة الثانية.
 

عرض المجني عليهم على الطبي الشرعي 

في السياق ذاته، أمرت النيابة العامة عرض الأطفال الضحايا على الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليهم، لإثبات وقائع الاعتداء وجمع الأدلة المادية.

 
هذا، وقد انتهت مصلحة الطب الشرعي بالفعل من أخذ العينات الخاصة بالمجني عليهم، بما في ذلك تقليمات الأظافر، وهي إحدى الأدلة العلمية المهمة التي قد تساعد في تحديد تطابق الحمض النووي (DNA) مع المتهمين، بينما شمل الكشف الطبي أيضًا فحص عزريّة الفتيات من الضحايا، لتقييم ما إذا كان الاعتداء قد خلف آثارًا جسدية تتطلب توثيقًا دقيقًا لإضافته إلى القضية.


التحفظ عل كاميرات المراقبة وتفريغها
 

وفي ضوء استكمال الإجراءات القانونية، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة داخل المدرسة، والتي يجري الآن تفريغ محتواها للوقوف على تفاصيل دقيقة حول كيفية ارتكاب الجريمة، حيث أظهرت اللقطات الأولية أن الاعتداءات تمت في أكثر من مكان داخل المدرسة، ما أدى إلى وجود ثغرات في منظومة الرقابة داخل المدرسة، كما كشفت تحركات المتهمين داخل المدرسة، ومواعيد وجود الأطفال في تلك المناطق، الأمر الذي يعزز التحقيقات ويوفر تصورًا زمنيًا واضحًا للأحداث.


استدعاء أولياء أمور الأطفال الضحايا لسماع أقوالهم
 

في سياق التحقيقات، أمرت النيابة العامة باستدعاء أولياء أمور الأطفال الضحايا مرة أخرى، من أجل الاستماع لشهاداتهم حول سلوك أبنائهم بعد وقوع حادث التعدي، وما لاحظوه من تغيرات نفسية أو سلوكية قد تسهم في دعم الأدلة وتوضيح الملابسات، ما يضمن حق الأطفال الضحايا، ويعزز من قوة القضية أمام المحاكمة.


المجني عليهم تتراوح أعمارهم بين4 إلى 6 سنوات 


في غضون ذلك، قال المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، محامي الضحايا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن المجني عليهم تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات، ٤ في مرحلة kg2 وفتاة في الصف الأول الابتدائي، والمتهمين فرد أمن يبلغ من العمر 28 عامًا، وعامل يبلغ من العمر 30 عامًا، وآخر في نهاية الـ 50 عامًا، وعامل رابع 60 عاما.


 

التحقيقات كشفت تهديد المتهمين للمجني عليهم
 

فيما كشفت احدي ضحايا مدرسة السلام أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تفاصيل جديدة تأتي في سياق التحقيقات، قائلة: "احد المتهمين اخدني لـ أوضة داخل المدرسة في نهاية اليوم الدراسي وعمل معايا حاجات وحشة وكنت خايفة جدا.. وحاولت اصرخ وضع ايده علي بؤي علشان صوتي مش يطلع وقالي هموتك لو اتكلمتي".

كما كشفت احدي الفتيات، أن من بين الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليها شخص يرتدي ماسك أسود لا تعلم من هو.

واقعة مدرسة دولية بالسلام خدش براءة ٥ صغار نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية التحرش

