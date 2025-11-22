في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

رحلت مأمورية أمنية من الترحيلات، اللاعب رمضان صبحي، إلى حجز مركز شرطة أبو النمرس داخل سيارة الترحيلات عقب قرار محكمة جنايات الجيزة، بالقبض عليه، وحبسه، وتأجيل نظر القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي، بأحد معاهد السياحة والفنادق.

تفاصيل محاكمة رمضان صبحي

بينما يكثف رجال المباحث التحريات، وإعداد الأكمنة، للقبض على المتهم الرابع الهارب في القضية، والتي أمرت المحكمة اليوم بسرعة ضبطه، وتقديمه رفقة باقي المتهمين.

وأجلت اليوم محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر على، تأجيل نظر قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين، بتهمة التزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لجلسة الثلاثاء المقبل، وأمرت بالقبض على المتهم رمضان صبحي، وحبسه لتلك الجلسة، وعرضه رفقة المتهمين المحبوسين، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم الرابع بالقضية، وتقديمه رفقة باقي المتهمين، وحضور الدفاع الأصيل المتهم الأول.



فيما أعلن دفاع اللاعب رمضان صبحي استعداده للمرافعة أمام هيئة المحكمة، إلا أنها قررت رفع الجلسة لنظر تحديد موعد لاحق لنظرها.

وواجهت هيئة محكمة الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، بالتهم التي تضمنها أمر الإحالة الخاص بالقضية، المتهم الثلاث من بينهم اللاعب رمضان صبحي، ونفوا جميعا التهم الموجهة إليهم، كما سأل قاضي المحكمة لرمضان صبحي: بتشتغل إيه.. والأخير يرد: لاعب كرة قدم.

فيما طلب دفاع المتهم الأول بالقضية، تأجيل نظر القضية لداخل الدور، للاستعداد والمرافعة، ولتعذر حضور الدفاع الأصيل عن المتهم.