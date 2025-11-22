تفاصيل أزمة رمضان صبحي من لجنة الامتحانات إلى الحبس.. فيديو وصور

مايو الحزين على اللاعب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، الذي انقلبت حياته رأسه على عقب، بعد واقعة داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

بداية أزمة رمضان صبحي

بدأت وقائع أزمة رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، عندما تم ضبط شخص يؤدى الامتحان بدلا منه.

وعلى الفور قام مسئولو معهد السياحة والفنادق بأبو النمرس بالتحقيق مع المتهم الذي اعترف بأنه حصل على مقابل مادى من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

شهادة شخص تقلب حياة رمضان صبحي

وقال مقدم البلاغ إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب رمضان صبحي خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

جلسة رمضان صبحي

رمضان صبحي أمام المحكمة للمرة الأولى

وعقب تقديم البلاغ، تم تحويل رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، وآخرين إلى المحكمة بتهمة تزوير محررت رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

جلسة رمضان صبحي

وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيل بعدما تم إخلاء سبيل اللاعب على ذمة القضية لحين حضور شهود الإثبات.

رمضان صبحي لازم يحضر أمام المحكمة

وخلال الجلسة الماضية، طلبت هيئة المحكمة الموقرة حضور اللاعب رمضان صبحي أمام المحكمة خلال الجلسة القادمة، والتي توافق اليوم، السبت 22 نوفمبر 2022.

جلسة رمضان صبحي

حبس رمضان صبحى لجلسة 25 فبراير للفصل في قضية التزوير



قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثين، المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، لجلسة 25 نوفمبر الحالي مع استمرّار حبس جميع المتهمين بما فيهم رمضان صبحي.

وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي وأحمد محمد يسري، وأمانة سر عامر علي وشلبي الدسوقي، لنظر الاتهامات الموجهة للمتهمين، والتي تشمل تزوير كراسات الإجابات، وتزوير كشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية لم تتم فعليًا.

ودخل منذ قليل لاعب كرة القدم رمضان صبحي إلى قاعة محكمة جنايات الجيزة، وتم إيداعه بقفص الاتهام، استعدادًا لبدء ثاني جلسات محاكمته في القضية المتهم فيها هو و3 آخرون بالتزوير في محررات رسمية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

محاكمة اللاعب رمضان صبحي

أكد اللاعب رمضان صبحي، أنه يترك الأمر في القضية كله لله ومن بعده هيئة الدفاع الموكلة عنه، قائلا: "أنا مش قلقان لأني معملتش أي حاجة، وواثق إن كل حاجة هتظهر وبإذن الله خير وربنا كبير".

وأمرت هيئة محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، بوضع اللاعب رمضان صبحي، داخل قفص المحكمة، وذلك أسوة بباقي المتهمين بالقضية.

بدء الجلسة

وبدأت اليوم جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين، في اتهامهم بقضية تزوير محررات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، أمام الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي.

ووصل صباح اليوم، اللاعب رمضان صيحي، رفقة المحامي أشرف عبد العزيز، لحضور ثاني جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة.



