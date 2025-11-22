تفاصيل جلسة محاكمة رمضان صبحي بتهمة تزوير محررات بمعهد سياحة وفنادق..حبس نجم بيراميدز لحين الفصل في القضية

قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثين، المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، لجلسة 25 نوفمبر الحالي، مع استمرّار حبس جميع المتهمين بما فيهم رمضان صبحي.

جاء ذلك في ثانى جلسات قضية اللاعب رمضان صبحي المتهم بقضية تزوير محررات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة ،حيث شهدت الجلسة حضور اللاعب بشخصه.

محاكمة اللاعب رمضان صبحي

أكد اللاعب رمضان صبحي، أنه يترك الأمر في القضية كله لله ومن بعده هيئة الدفاع الموكلة عنه، قائلا" أنا مش قلقان لأني معملتش أي حاجة، وواثق إن كل حاجة هتظهر وبإذن الله خير وربنا كبير".

وأمرت هيئة محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، بوضع اللاعب رمضان صبحي، داخل قفص المحكمة، وذلك أسوة بباقي المتهمين بالقضية.

بدء الجلسة

وبدأت اليوم جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين، في اتهامهم بقضية تزوير محررات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، أمام الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي.



وكان قد وصل صباح اليوم، اللاعب رمضان صيحي، رفقة المحامي أشرف عبد العزيز، لحضور ثاني جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة.



ونظرت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي، اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.



وجاء قرار المحكمة لتأجيل استكمال المحاكمة لجلسة، اليوم السبت، لضبط وإحضار المتهم الرابع، كما كلفت محامي اللاعب رمضان صبحي بالحضور بشخصه لجلسة المحاكمة الحالية.



كانت أولي جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 متهمين آخرين، بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، قد شهدت تقديم عدة طلبات من دفاع المتهمين منها إخلاء سبيل المتهمين بأية ضمانات تراها المحكمة علي غرار إخلاء سبيل اللاعب رمضان صبحي، بالإضافة إلى طلبت حضور شهود الإثبات لمناقشتهم.



كما شهدت الجلسة السابقة بالمحكمة أيضا بالمحكمة قيام هيئة المحكمة بطلب دفاع اللاعب رمضان صبحي بضرورة حضوره لجلسات المحكمة المقبلة.



ونظرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، السبت الموافق 25 اكتوبر الماضي، أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 متهمين آخرين، في قضية تزوير محرر رسمي بمنطقة أبو النمرس.



وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

رفعت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي، جلسة محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين، بتهمة التزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لنظر تحديد موعد نظر الجلسة المقبلة، بناءً على طلب دفاع المتهم الأول الذي تعذر حضوره.

اللاعب ينكر الواقعة

وأدلى لاعب كرة القدم رمضان صبحي بتصريحاته الرسمية داخل قاعة محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، أثناء استجوابه في ثاني جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بالتورط في تزوير محررات رسمية تخص امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وخلال استجوابه أمام هيئة المحكمة، أكد رمضان صبحي أنه لا يعلم شيئًا عن الشهادات أو كراسات الإجابة محل الاتهام، موضحًا أنه لم يرَ تلك المستندات من الأساس قائلا: “أنا معرفش أي حاجة عن الشهادات دي.. وعمري ما شفتها، وأنا حاليا في الفرقة الثالثة”.

من جانبهم، تقدم دفاع المتهمين بطلب رسمي لتأجيل المحاكمة، موضحين أن المحامي الأصيل عن رمضان صبحي تغيّب عن الحضور بسبب ظرف صحي طارئ، مؤكدين ضرورة منحه مهلة لاستكمال المرافعات والاطلاع الكامل على المستندات.

وطلب فريق الدفاع تحديد جلسة خلال الشهر المقبل لاستكمال الإجراءات، مشيرين إلى أن غياب المحامي الأساسي قد يؤثر على حق المتهم في الدفاع.



قرار المحكمة بتأجيل القضية

