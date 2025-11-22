الوطنية للانتخابات: استمرار تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب رغم الزلزال في بنجلاديش

أكد السفير عمر فهمى رئيس اللجنة المشرفة على تصويت المصريين بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في بنجلاديش أنه على الرغم من وقوع زلزال في بنجلاديش إلا أن المصريين حرصوا على التصويت في الانتخابات.

أفادت السلطات البنغالية اليوم السبت بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذى وقع أمس إلى 10 قتلى، يأتي ذلك في الوقت الذى شهدت فيه البلاد صباح اليوم وقوع هزة ارتدادية منخفضة الشدة.

نقلت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) عن المسئول بإدارة الكوارث في بنجلاديش إشتياق أحمد قوله: إن "عدد الضحايا وصل إلى عشرة قتلى، علاوة على إصابة بضعة مئات آخرين".

وتسببب الزلزال - الذي بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، وشعر به السكان في العاصمة دكا والمناطق المجاورة لها - في حدوث أضرار مادية واسعة النطاق.

أكد المسئول بإدارة الأرصاد الجوية البنغالية عمر فاروق، أنه تم تسجيل هزة ارتدادية بقوة 3.3 درجة صباح اليوم السبت، وكان مركزها في منطقة "أشوليا" الواقعة شمالي دكا.