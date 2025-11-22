قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوطنية للانتخابات: استمرار تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب رغم الزلزال في بنجلاديش

الوطنية للانتخابات: استمرار تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب رغم الزلزال في بنجلاديش
الوطنية للانتخابات: استمرار تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب رغم الزلزال في بنجلاديش
إسلام دياب

أكد السفير عمر فهمى رئيس اللجنة المشرفة على تصويت المصريين بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في بنجلاديش أنه على الرغم من وقوع زلزال في بنجلاديش إلا أن المصريين حرصوا على التصويت في الانتخابات.

أفادت السلطات البنغالية اليوم السبت بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذى وقع أمس إلى 10 قتلى، يأتي ذلك في الوقت الذى شهدت فيه البلاد صباح اليوم وقوع هزة ارتدادية منخفضة الشدة.

نقلت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) عن المسئول بإدارة الكوارث في بنجلاديش إشتياق أحمد قوله: إن "عدد الضحايا وصل إلى عشرة قتلى، علاوة على إصابة بضعة مئات آخرين".

وتسببب الزلزال - الذي بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، وشعر به السكان في العاصمة دكا والمناطق المجاورة لها - في حدوث أضرار مادية واسعة النطاق.

أكد المسئول بإدارة الأرصاد الجوية البنغالية عمر فاروق، أنه تم تسجيل هزة ارتدادية بقوة 3.3 درجة صباح اليوم السبت، وكان مركزها في منطقة "أشوليا" الواقعة شمالي دكا.

السفير عمر فهمى نجلاديش زلزال نجلاديش انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

تنفيذ ندوات بأحد مدارس مركز طنطا حول المحميات الطبيعية

البيئة تستكمل البرامج التوعوية استعدادًا لمؤتمر برشلونة Cop24

زيارة وزير الكهرباء

في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد مجمع الوحدات التكنولوجية بأنشاص

أنشطة صندوق الإدمان

بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد