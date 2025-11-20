أول الدول نيوزيلندا.. تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 10 مساء بتوقيت القاهرة

تبدأ اعتبارا من يوم غد الجمعة، وعلى مدى يومين متتاليين، عمليات الاقتراع فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بتصويت المصريين في الخارج.

تضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء).



تنطلق عمليات الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، وفق التوقيت المحلي لكل دولة على حدة، وتمتد حتى التاسعة مساء، وذلك في 139 مركزا انتخابيا بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من سفارات وقنصليات تتوزع على 117 دولة حول العالم.

من المنتظر أن تكون نيوزيلندا هي الدولة الأولى التي ينطلق بها التصويت، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح الجمعة، وفقا للتوقيت المحلي الخاص بها، والذي يوازي العاشرة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة.

يتولى رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج، من سفراء وقناصل، الإشراف المباشر على تصويت المصريين فى الخارج بداخل المقار الانتخابية، تحت مظلة الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعتها لكافة جوانب عملية الاقتراع.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن كل مصري مقيم في الخارج، أو يتواجد خارج البلاد خلال اليومين المحددين لتصويت المصريين في الخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، يحق له أن يتوجه إلى المقر الانتخابي داخل البلد الذي يتواجد به، وأن يدلي بصوته في العملية الانتخابية، طالما كان اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين، وموطنه الانتخابي (محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي) ضمن المحافظات الـ13 التي ستشهد إجراء الانتخابات.