الهلال الأحمر يدفع بالقافلة الـ 75 محملة باحتياجات الشتاء ومساعدات لأهالي غزة
محظورات صارمة لضمان نزاهة انتخابات النواب.. وفقا للقانون
الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
أخبار البلد

1 ديسمبر.. جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب
إسلام دياب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب مباشرة ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة فى موعد أقصاه الخميس الموافق 20 نوفمبر الجاري.

 ويكون الفصل من المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام تبدأ من الجمعة 21 نوفمبر حتى الأحد 30 نوفمبر الجارى، ويكون يوم الأحد كذلك بدء فترة الصمت الدعائى على أن يبدأ التصويت فى الخارج بجولة الإعادة يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 ديسمبر المقبل، ويكون فى الداخل يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر المقبل.

أكد المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن إعادة الانتخابات خيار مطروح وأننا نظرنا تجاوزات في 40 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

من جانبها، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، في الساعة الثانية ظهرا نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ليست بمنأى عن التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية، وذلك إيمانًا بمبدأ الشفافية وتوافقًا مع ما جاء بالصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن منطلق أن الهيئة ليست لديها ما تخفيه ولا تتستر على أي مخالفة أو مخالف.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الهيئة، أن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله وهم قضاة لا يبتغون سوا مرضاة الله ومصلحة الشعب، يعملون على فحص والتحقيق في الشكاوى والتظلمات التي وردت إلى الهيئة سواء من مرشحين أو ناخبين أو متابعين، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ القرار الصحيح في إطار القانون حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.

وقال رئيس الهيئة: "ليطمئن الجميع أنه لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإدارة الناخبين"، مضيفًا أن الهيئة وصلها 88 تظلم من رؤساء اللجان العامة والهيئة تتصدى لتلك التظلمات وتفحصها، وأن أي تجاوز حدث في أي لجنة حتى لو فرعية سيتم إبطال الدائرة الانتخابية بالكامل.

وأشار إلى أن الهيئة ترصد جميع المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي وتتابع جميع ما يتم تدوينه، موضحًا أن الهيئة تقوم بمراجعة كافة محاضر اللجان الفرعية وتطابقها مع محاضر اللجان العامة، قبل الإعلان الرسمي عن النتيجة.

وأضاف أن الهيئة سوف تعلن اليوم نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولها كامل الهيمنة على العملية الانتخابية ولها إلغاء الانتخابات بالكامل أو في بعض الدوائر وإعادتها عقب إعلان النتائج.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة في حالة انعقاد كامل ومستمر، وجميع التظلمات التي قدمت محل نظر الهيئة، مضيفًا أنه عندما حدث عيب جوهري من رئيس إحدى اللجان الفرعية في محافظة الإسكندرية، حول فرز بعض صناديق الاقتراع قبل الموعد الرسمي قامت اللجنة العامة على الفور بإبطال الأصوات الموجودة في تلك الصناديق.

وقال إن الهيئة تفحص ما أثير عن وجود تفاوت في عدد الأصوات في بعض لجان انتخابات مجلس النواب.

من جانبه قال القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات، مضيفًا أن الهيئة تتلقى التظلمات من رؤاساء اللجان العامة وتعكف بشكل فوري على فحصها والتحقيق فيها، وأن التظلمات شملت بعض دوائر محافظات بأكملها أو في بعض الدوائر فقط.

وأضاف أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الجدول الزمني الذي سبق الإعلان عنه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما سيتم إعلانه، مضيفًا أنه تم رصد كافة المخالفات التي جاءت بالدعاية الانتخابية ويتم فحصها جميعًا.

وأوضح بدوي، أن القانون يحدد مسارًا واضحًا للتعامل مع التظلمات الانتخابية، موضحًا أنه في حال قبول أي تظلم، سيتم إعادة الانتخابات في الدوائر المتأثرة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى التزام الهيئة الكامل بحماية حقوق الناخبين وعدم التهاون مع أي شكوى أو مخالفة، مؤكدًا أن مجلس إدارة الهيئة يدرس جميع التظلمات بعناية قبل إعلان النتائج.

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

