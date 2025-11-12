الهيئة الوطنية تتسلم نتائج انتخابات مجلس النواب من المحافظات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، اليوم الأربعاء، انتهاء اليوم الثانى والأخير من التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بعد السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابات من الإدلاء بصوته، وقيام رؤوساء اللجان الانتخابية البالغ عدد 5606 لجنة على مستوى 14 محافظة، بفرز أصوات الناخبين التى أدلوا بها على مدار يومى 10 و11 نوفمبر، واعلنوا الحصر العددي الاصوات التى حصل عليها كل مرشح وما حصلت عليه القائمتين.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الإنتخابات شهدت حضورا كثيفا من الناخبين وان اللجان العامة تسلمت هى الأخرى نتائج اللجان الفرعية واعلنت الحصر العددي فقط وبدأت ترسل كل لجنة عامة فى كل محافظة النتائج مجمعة إلى لجان المتابعة وتقوم بدورها بتسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويقوم الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بتنقيح ومراجعة كافة النتائج وضم أصوات المصريين بالخارج إليها وذلك بهدف تقديمها إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة للقيام بالمراجعة النهائية وإعلان النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع اللجان بعدم اعلان أى نتائج لأن الهيئة هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتائج.