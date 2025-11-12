قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطة لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس وزيادة حصص المعلمين مقابل حوافز مالية
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 69185 شهيدا و170698 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023
محافظ شمال سيناء: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري.. والإغلاق سببه إسرائيل
بيان كندي أوروبي: نحث جميع الأطراف على تنفيذ جميع مراحل اتفاق غزة
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب وتفاصيل حالة الطقس
محافظة القدس: الاحتلال أصدر أوامر إخلاء منازل وأراض زراعية في قلنديا خلال 20 يوما
الوزراء: ثروات أفريقيا جنوب الصحراء قادرة على قيادة التحول الاقتصادي إذا أُحسن استغلالها
باقي 95 يوما| موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. وما يقال عند رؤية الهلال؟
الضويني: خريجو الأزهر جسور تواصل بين الشعوب
متحدث الحكومة: المتحف المصري الكبير يتجاوز التوقعات وعدد الزائرين
وزير التربية والتعليم: الدروس الخصوصية انخفضت بنسبة 50%
الأوقاف تطلق لأول مرة مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية
حوادث

الهيئة الوطنية تتسلم نتائج انتخابات مجلس النواب من المحافظات

إسلام دياب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، اليوم الأربعاء، انتهاء اليوم الثانى والأخير من التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بعد السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابات من الإدلاء بصوته، وقيام رؤوساء اللجان الانتخابية البالغ عدد 5606 لجنة على مستوى 14 محافظة، بفرز أصوات الناخبين التى أدلوا بها على مدار يومى 10 و11 نوفمبر، واعلنوا الحصر العددي الاصوات التى حصل عليها كل مرشح وما حصلت عليه القائمتين.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الإنتخابات شهدت حضورا كثيفا من الناخبين وان اللجان العامة تسلمت هى الأخرى نتائج اللجان الفرعية واعلنت الحصر العددي فقط وبدأت ترسل كل لجنة عامة فى كل محافظة النتائج مجمعة إلى لجان المتابعة وتقوم بدورها بتسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويقوم الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بتنقيح ومراجعة كافة النتائج وضم أصوات المصريين بالخارج إليها وذلك بهدف تقديمها إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة للقيام بالمراجعة النهائية وإعلان النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع اللجان بعدم اعلان أى نتائج لأن الهيئة هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتائج.

