الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب

قال القاضى أحمد بندارى، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وردت عدة شكاوى من الناخبين بخصوص استخدام الحبر الفوسفورى.



وأكد القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم أنه لا يتم استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات البرلمانية بصفة عامة ويتم استخدامه فقط فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات منعا لإزدواج التصويت ننظرا لسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم خارج لجانهم الأصلية.