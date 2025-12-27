قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلافيو : نهائي بطولة الأمم الأفريقية سيكون بين مصر والسنغال
ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة
نيللي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في فيلم «جنازة ولا جوازة»
محاولة إغتيال فاشلة لمسؤول سوري كبير .. ماذا حدث بمدينة الأتارب؟
والد الطفل محمد القلاجى يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. ماذا حدث؟
البريميرليج يحتفي بـ عمر مرموش ومحمد صلاح بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا
صلاح حليمة: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال مخالف للقانون الدولي
دعاء توسعة الرزق.. 9 كلمات وسورة رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
استقرار الدولار في البنوك.. اقتصادي يكشف دلالات خفض الفائدة ورسائل طمأنة للأسواق
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشرقية في غزة
ترتيب مجموعة المغرب بعد التعادل مع مالى فى بطولة أمم أفريقيا
منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

محاولة إغتيال فاشلة لمسؤول سوري كبير .. ماذا حدث بمدينة الأتارب؟

محمود نوفل


أُصيب  مدير السجل العقاري بمدينة الأتارب بريف حلب السورية بطلق ناري إثر محاولة اغتيال من قبل مجهولين بحسب ماذكرت قناة الإخبارية السورية.

وذكرت الإخبارية السورية أن الأمن الداخلي يجري تحقيقات لكشف المتورطين في إطلاق النار على مدير السجل العقاري بالأتارب.

وفي وقت لاحق من أمس الجمعة ؛ قُتل 5 أشخاص داخل منزلهم في ظروف غامضة بحي البياض في المدينة، وقوى الأمن الداخلي تطوق المكان وتبدأ التحقيق لكشف ملابسات الجريمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان : شهد حيّ البياض في مدينة حماة، مساء الجمعة، جريمة قتل مروّعة، حيث عُثر على عائلة مؤلَّفة من رجل وزوجته وبناته الثلاث مقتولين داخل منزلهم، وعقب تلقي البلاغ، باشرت مديرية الأمن الداخلي في المدينة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت وزارة الداخلية: نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن الزوج أقدم على قتل زوجته وبناته الثلاث، قبل أن يُقدِم على قتل نفسه، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الدوافع والملابسات الكاملة للجريمة.

في سياق أخر ؛ نجحت قوات الجيش العربي السوري تسقط مسيّرات معادية أطلقتها قسد باتجاه مواقع الجيش في سد تشرين بريف حلب الشرقي في خرق جديد لاتفاق العاشر من مارس .

سوريا ريف حلب محاولة إغتيال السجل العقاري بمدينة الأتاربز الجيش السوري وزارة الداخلية السورية

