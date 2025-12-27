محاولة إغتيال فاشلة لمسؤول سوري كبير .. ماذا حدث بمدينة الأتارب؟



أُصيب مدير السجل العقاري بمدينة الأتارب بريف حلب السورية بطلق ناري إثر محاولة اغتيال من قبل مجهولين بحسب ماذكرت قناة الإخبارية السورية.

وذكرت الإخبارية السورية أن الأمن الداخلي يجري تحقيقات لكشف المتورطين في إطلاق النار على مدير السجل العقاري بالأتارب.

وفي وقت لاحق من أمس الجمعة ؛ قُتل 5 أشخاص داخل منزلهم في ظروف غامضة بحي البياض في المدينة، وقوى الأمن الداخلي تطوق المكان وتبدأ التحقيق لكشف ملابسات الجريمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان : شهد حيّ البياض في مدينة حماة، مساء الجمعة، جريمة قتل مروّعة، حيث عُثر على عائلة مؤلَّفة من رجل وزوجته وبناته الثلاث مقتولين داخل منزلهم، وعقب تلقي البلاغ، باشرت مديرية الأمن الداخلي في المدينة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت وزارة الداخلية: نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن الزوج أقدم على قتل زوجته وبناته الثلاث، قبل أن يُقدِم على قتل نفسه، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الدوافع والملابسات الكاملة للجريمة.

في سياق أخر ؛ نجحت قوات الجيش العربي السوري تسقط مسيّرات معادية أطلقتها قسد باتجاه مواقع الجيش في سد تشرين بريف حلب الشرقي في خرق جديد لاتفاق العاشر من مارس .