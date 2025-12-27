نيللي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في فيلم «جنازة ولا جوازة»

كشفت الفنانة نيللي كريم عن تفاصيل فيلمها الجديد، مؤكدة أنه ينتمي إلى نوعية الأفلام الرومانسية الكوميدية ذات الطابع المختلف، موضحة أنه أقرب إلى الكوميديا السوداء (Black Comedy) بشكل خفيف وممتع.

وأعربت نيللي كريم وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد عن سعادتها بالتعاون مع نخبة كبيرة من النجوم، في مقدمتهم انتصار، شريف سلامة، عادل كرم، إلى جانب النجمة الكبيرة لبلبة.

وأكدت أن كواليس العمل كانت مليئة بالحماس والمتعة، قائلة إنها استمتعت بكل يوم تصوير رغم تعدد أماكن التصوير وكثرة اللوكيشنات، وهو ما تطلب مجهودًا كبيرًا من فريق العمل.

