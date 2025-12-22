نيللي كريم تستعيد ذكريات الباليه بصورة نادرة

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها صورة من ذكريات تدريبات الباليه، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت نيللي عبر حسابها «القديم ذهب… مع المصور الرائع يوسف نبيل، أنت عزيز عليّ جدًا، شكرًا لك على توثيق هذه اللحظة التي لا تُنسى، ومشاركتها بعد كل هذه السنوات، عملك قطعة فنية نابعة من القلب»



تعتبر نيللي كريم من النجمات والمشاهير اللاتي يخطفن الأنظار بأناقتهن كما تتمتع بذوق مختلف عن غيرها من النجمات.

تحرص الفنانة نيللي كريم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تكشف عن أناقتها.