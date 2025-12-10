ليلي علوى تشيد بفيلم القصص بطولة نيللي كريم وأمير المصرى

أشادت الفنانة ليلى علوى، بفيلم «القصص»، بطولة الفنانة نيللى كريم، والفنان أمير المصرى، الذى عُرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

ونشرت إلهام شاهين صورة تجمعها بأبطال العمل عبر حسابها على «إنستجرام»، أثناء مشاهدة الفيلم وعلقت قائلة: «امبارح حضرت مع أعز الأصدقاء عرض فيلم «قصص» للمخرج المبدع أبو بكر شوقى، فيلم كنت مستنياه بلهفة عمل منفرد وحقيقى، بيغوص فى روح الأسرة المصرية عبر الزمن، وبيقدّم حالات إنسانية تلمس القلب برقة وعمق».

وأضافت: «مبهورة بأداء نجومه والكاست المميز نيلى كريم، أمير المصرى، أحمد كمال، صبرى فواز، وكريم قاسم.. وأحلى حاجة فى السينما إنها دايمًا بتكون ذاكرة لتاريخنا الحقيقى من غير كلام كتير، لكن بالإبداع الفنى والأداء التمثيلى الصادق استمتعت جدًا بالفيلم، وكل الشكر لصُنّاعه ومنتجيه.. عمل بالجمال ده يستحق كل التقدير».

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: أمير المصرى، نيللى كريم، فاليرى باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبرى فواز، شريف الدسوقى، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد.

وتدور أحداثه حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذى تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة نمساوية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التى شهدتها مصر حتى مطلع الثمانينيات.