المخرج عصام نصار يوجه رسالة لـ إلهام شاهين .. تعرف عليها

وجه المخرج عصام نصار رسالة محبة وتقدير للفنانة إلهام شاهين، مؤكدًا أنه يتمنى التعاون معها مجددًا، قائلًا: أتمنى أشتغل مع إلهام شاهين تاني.

وأضاف خلال استضافته عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين هبة الأباصيري ومها بهنسي أن الجيل الجديد من الفنانين مميز، وأنه لا يمانع العمل مع أي موهبة شابة، موضحًا: "كلهم حلوين وممتازين، وإحنا طول الوقت بنحب نجيب ناس جديدة تقف قدام الكاميرا، وده حصل مؤخرا في مسلسل ٢ قهوة".

وأشار المخرج عصام نصار إلى أنه لا يمتلك أي رغبة في خوض تجربة التمثيل، متابعًا: مش بعرف أمثل ومجربتش وموهبتي الحقيقية ورا الكاميرا.

وأكد المخرج عصام نصار أن مسلسل 2 قهوة يناسب العائلة، قائلا: ينفع العائلة كلها تتجمع قدامه مافيش اي قلق من أي مشاهد فيه.