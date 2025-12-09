إلهام شاهين تشيد بفيلم القصص لـ نيللي كريم

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن تجربة مشاهدتها فيلم «القصص» الذى عُرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

وكتبت الهام شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام عن العمل: خامس أيام المهرجان شاهدنا الفيلم المصري الرائع (قصص)، للمخرج أبوبكر شوقى.

وتابعت: يستعرض حال الأسرة المصريه فى عصر عبد الناصر ثم السادات ثم مبارك، فيلم مهم لنجوم رائعين، برافو أبوبكر شوقى، برافو نيللي كريم وأمير المصرى.

واستكملت: وبرافو أحمد كمال صبري فواز وكريم قاسم، وكل فريق العمل أمام ووراء الكاميرا رائعين، الفيلم مشارك في المسابقة الرسمية مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى.. تمنياتى لكم بالتوفيق إن شاءالله.