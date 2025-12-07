أجمل الأوقات والحكايات .. إلهام شاهين تشيد بفعاليات مهرجان البحر الأحمر

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها وحبها للفن، وذلك خلال تواجدها ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

نشرت إلهام شاهين صور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام تجمعها بزملائها وعلقت عليها قائلة: “بعد مشاهدات الأفلام و العودة للأوتيل يكون موعد لمة الأصدقاء، أجمل أوقات و أجمل حكايات و الضحك من القلب”.

وتابعت: “تجمعنا مناقشات فنيه وحكايات عن ذكريات جميله بتقربنا أكتر من بعض أجيال ورا أجيال”.

واختتمت: "بحب أهل الفن جدا يارب دايما يجمعنا على الود والمحبة الصادقة".

يعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي واحدا من أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، وتقام دورته السنوية في مدينة جدة داخل منطقة جدة التاريخية، حيث يجتمع صناع السينما من مختلف انحاء العالم للاحتفاء بالفن السابع وتقديم رؤى جديدة تدعم صناعة السينما العربية والعالمية. انطلق المهرجان بهدف تمكين المواهب الشابة وتوفير منصة لنشر الاعمال المبتكرة وعرض افلام متميزة من مناطق مختلفة عبر العالم.

ويستقطب المهرجان في كل عام نخبة واسعة من النجوم وصناع السينما، الذين يشاركون في جلسات حوارية وندوات وبرامج تطوير مهنية. ومن بين الأسماء الدولية المشاركة في دورته الخامسة آيشواريا راي باتشان، وادريان برودي، وشون بيكر، وجيانكارلو اسبوزيتو، اضافة الى جيسيكا البا، وآنا دي ارماس، ونينا دوبريف، وكيرستن دانست، وداكوتا جونسون، وكوين لطيفة، ونجمة السينما الهندية كريتي سانون، حيث يقدّمون تجاربهم المهنية وشهاداتهم الفنية للجمهور والمهتمين في الصناعة.

ويحتضن المهرجان عروض السجادة الحمراء التي تجمع اكثر من عشرين فيلما بحضور نجومها، كما يقدم برنامجا سينمائيا واسعا يشمل الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، والاعمال الكلاسيكية المرممة، والأفلام المستقلة، وافلام المواهب الصاعدة. ويعقد المهرجان أيضا مجموعة من الورش والبرامج التدريبية من خلال "معامل البحر الأحمر"، ومن بينها "معمل المسلسلات" الذي يشهد مشاركة حصرية من الفنان جيانكارلو اسبوزيتو.