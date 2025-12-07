إلهام شاهين بفستان لافت في فعاليات مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صور للفنانة إلهام شاهين خلال حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر اليوم.

إطلالة إلهام شاهين في مهرجان البحر الأحمر

خطفت إلهام شاهين الأنظار بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل نصف كم باللون الأبيض المصنوع من القماش الذي حمل تطريزات الورد.

اتسم فستان إلهام شاهين بحزام أبيض حول الخصر، أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها المرفوع، واختارت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.