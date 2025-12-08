تفاصيل إصابة مدافع ريال مدريد.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير رسميًا إعلان نادي ريال مدريد إصابة مدافعه إيدر ميليتاو بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية.



وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"رسميًا - ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه إيدر ميليتاو بـ تمزق في عضلة الفخذ الخلفية... سيغيب لــ 4 شهور عن الملاعب".

كشف تقارير إعلامية عن دخول يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول كمرشح لتدريب الريدز من جديد مع إمكانية تواصل ريال مدريد معه لتولى المهمة.

ويعاني ريال مدريد وكذلك ليفربول من أزمة كبيرة على مستوى النتائج وهو ما فتح الباب أمام رحيل تشابي ألونسو يوم الأربعاء المقبل حال خسارته من مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

كما يرغب فريق ليفربول في إجراء تغيير ورحيل أرني سلوت بعد الأزمات المتتالية التي داهمت الفريق في الدوري الإنجليزي بجانب أزماته مع اللاعبين وأبرزهم محمد صلاح.

ويعد يورجن كلوب المرشح الأبرز لتدريب ريال مدريد خلال الفترة المقبلة مع احتمال لعودته من جديد لإنقاذ ليفربول من الأزمات المتتالية التي سقط فيها .