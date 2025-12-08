7 تغييرات في تشكيل السعودية لمواجهة المغرب بقمة كأس العرب

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية تشكيلته لمواجهة المغرب بعد قليل على ملعب لوسيل في ختام الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العرب 2025.

وأعاد هيرفي رينارد ، صالح الشهري لقيادة الهجوم بدلا من فراس البريكان ودخل صالح أبو الشامات للتشكيل الأساسي بعدما لعب المباراة الأولى أمام عمان أساسيا

فيما يغيب عبدالله الخيبري ومحمد كنو ثنائي وسط الملعب لصالح مراد هوساوي ونواف بشول

وأراح رينارد حارسه نواف العقيدي وشارك عبدالرحمن الصانبي مع إراحة نجم خط الهجوم سالم الدوسري والدفع بـ محمد سيمان في الدفاع بدلا من حسان تمبكتي

وجاء تشكيل منتخب السعودية ضد المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي.

خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الإله العمري - وليد الأحمد - محمد بكر.

خط الوسط: علي مجرشي - مراد الهوساوي - مصعب الجوير.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات - صالح الشهري - عبد الرحمن العبود.

بينما يتواجد على دكة البدلاء: نواف العقيدي - راغد النجار - أبو الشامات - تمبكتي - أيمن يحيى - ناصر الدوسري - عبد الله الخيبري - محمد كنو - سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - فراس البريكان.



تشكيل منتخب المغرب

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

خط الدفاع: محمد بولكسوت – مروان سعدان – سفيان بوفتيني – حمزة الموساوي

خط الوسط: وليد الكرتي – محمد ربيع حريمات – أنس باش

خط الهجوم: كريم البركاوي – طارق تيسودالي – أمين زحزوح.