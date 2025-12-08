قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة ضابط بسبب تناولة مادة سامة
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، وذلك دون إضافة المصنعية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم دون مصنعية

عيار 24: بيع 6410 جنيهات – شراء 6390 جنيها

عيار 22: بيع 5875 جنيها – شراء 5855 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21: بيع 5610 جنيهات – شراء 5590 جنيها

عيار 18: بيع 4810 جنيهات – شراء 4790 جنيها

عيار 14: بيع 3740 جنيها – شراء 3725 جنيها

عيار 12: بيع 3205 جنيهات – شراء 3195 جنيها

الأونصة: بيع 199420 جنيها – شراء 198705 جنيهات

الجنيه الذهب: بيع 44880 جنيها – شراء 44720 جنيها

الأونصة بالدولار: 4192.52 دولار

أسعار أعيرة الذهب اليوم الإثنين

الذهب يستقر في آسيا بعد قفزة حادة بدعم من تراجع الدولار ومخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي

سجل عيار 24 أعلى سعر بين الأعيرة حيث بلغ 6410 جنيهات للبيع و6390 جنيها للشراء، بينما جاء عيار 22 بسعر 5875 جنيها للبيع و5855 جنيها للشراء. 

أما العيار الأكثر تداولًا وهو عيار 21 فقد سجل 5610 جنيهات للبيع و5590 جنيها للشراء، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 4810 جنيهات للبيع و4790 جنيها للشراء. 

وسجل عيار 14 سعر 3740 جنيها للبيع و3725 جنيها للشراء، بينما جاء عيار 12 عند مستوى 3205 جنيهات للبيع و3195 جنيها للشراء. 

وبالنسبة للأونصة فقد وصلت إلى 199420 جنيها للبيع و198705 جنيهات للشراء، فيما سجل الجنيه الذهب 44880 جنيها للبيع و44720 جنيها للشراء، بينما بلغت الأونصة بالدولار 4192.52 دولار.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر مساء اليوم أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية سعر الذهب عيار 21 أسعار أعيرة الذهب اليوم الأثنين الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

ترشيحاتنا

يزن النعيمات

3 صفقات علي رادار الأهلي في يناير.. النعيمات وبلعمري يتصدران المشهد

وزير الشباب والرياضة

عقب انتخابه لرئاستها.. وزير الشباب يوجه رسالة للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية

المغرب

المغرب يتقدم بهدف على السعودية في كأس العرب

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد