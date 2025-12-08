سعر الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة

يبحث عدد كبير جدا من المواطنون عن سعر الذهب اليوم في مصر، والتي شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 8 ديسمبر 2025 متابعة واسعة من جانب المواطنين.



ويعد المقبلون علي الزواج، اكثر الفئات بحثا عن اسعار الذهب اليوم، بالاضافة الي المستثمرين الذين يراقبون تحركات السوق لتحديد أفضل توقيت للشراء.

سعر الذهب

ويأتي ذلك وسط ترقب مستمر لتغيرات الأسواق المحلية والعالمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا داخل السوق



من أكثر الأعيرة رواجا في السوق الذهب عيار 21، ما يجعله الأداة الادخارية الأبرز لدى الأسر في فترات تقلب الأسعار، نظرا لاعتدال سعره وارتفاع الطلب عليه.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6425 جنيه 6400 جنيه

عيار 22 5890 جنيه 5865 جنيه

عيار 21 5620 جنيه 5600 جنيه

عيار 18 4815 جنيه 4800 جنيه

عيار 14 3745 جنيه 3735 جنيه

عيار 12 3210 جنيه 3200 جنيه

الاونصة 199775 جنيه 199060 جنيه

الجنيه الذهب 44960 جنيه 44800 جنيه

الأونصة بالدولار 4209.11 دولار

اتجاهات السوق خلال المرحلة المقبلة

وياكد المتعاملون إلى أن التراجع النسبي في الأسعار يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب.

وخبراء الاقتصاد يوضحون العوامل المؤثره وأبرزها تحركات الأونصة العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار المرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب إضافة إلى سياسات الفائدة في البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي.

استمرار تحركات اسعار الذهب

ويرجح محللون استمرار تحركات الذهب على المدى القريب وفقا للسياسة النقدية الأمريكية مع حفاظ المعدن الأصفر على جاذبيته كملاذ ادخاري واستثماري.

كما يتوقع الخبراء نموا في الطلب المحلي خلال الفترات المقبلة ما قد يدعم الأسعار داخل السوق.

سعر الذهب عالميا وتداعيات تصريحات الفيدرالي الأمريكي

تتحرك أسعار الذهب عالميا في نطاق مدعوم بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس رغم بطء وتيرة الارتفاع بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن احتمال توقف دورة خفض الفائدة خلال عام 2025.

وتستمر الأونصة العالمية في لعب الدور الرئيسي في تحديد مسار الأسعار داخل الأسواق الإقليمية.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي



وينتظر المستثمرين اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 9 و10 ديسمبر حيث تترقب الأسواق قرار البنكز

بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية وما اذا كان سيستمر في نهج التشديد أم يتجه إلى تثبيت الفائدة.

تثبيت أسعار الفائدة في مصر وتأثيره على السوق



البنك المركزي المصري قرر تثبيت أسعار الفائدة عند 21 في المئة على الإيداع و22 في المئة على الإقراض و21.5 في المئة للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.

وتعكس هذه القرارات تقييما دقيقا لاتجاهات التضخم.

وأسهم التثبيت في تهدئة الطلب على الذهب مع انخفاض تكلفة الأموال وتغير توجهات المستثمرين.

وتتحرك الأسعار محليا وفقا لمجموعة من العوامل تشمل سعر الدولار وسياسات الفائدة وحجم الطلب المحلي إلى جانب تطورات بورصة المعادن العالمية التي تبقى المرجع الأساسي في تحديد اتجاهات السوق.