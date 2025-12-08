قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة

محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنون عن سعر الذهب اليوم في مصر، والتي شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 8 ديسمبر 2025 متابعة واسعة من جانب المواطنين.

ويعد المقبلون علي الزواج، اكثر الفئات بحثا عن اسعار الذهب اليوم، بالاضافة الي المستثمرين الذين يراقبون تحركات السوق لتحديد أفضل توقيت للشراء.

سعر الذهب

ويأتي ذلك وسط ترقب مستمر لتغيرات الأسواق المحلية والعالمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا داخل السوق


من أكثر الأعيرة رواجا في السوق الذهب عيار 21، ما يجعله الأداة الادخارية الأبرز لدى الأسر في فترات تقلب الأسعار، نظرا لاعتدال سعره وارتفاع الطلب عليه.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    6425 جنيه    6400 جنيه
عيار 22    5890 جنيه    5865 جنيه
عيار 21    5620 جنيه    5600 جنيه
عيار 18    4815 جنيه    4800 جنيه
عيار 14    3745 جنيه    3735 جنيه
عيار 12    3210 جنيه    3200 جنيه
الاونصة    199775 جنيه    199060 جنيه
الجنيه الذهب    44960 جنيه    44800 جنيه
الأونصة بالدولار    4209.11 دولار

اتجاهات السوق خلال المرحلة المقبلة

وياكد المتعاملون إلى أن التراجع النسبي في الأسعار يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب.

وخبراء الاقتصاد يوضحون العوامل المؤثره وأبرزها تحركات الأونصة العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار المرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب إضافة إلى سياسات الفائدة في البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي.

استمرار تحركات اسعار الذهب

ويرجح محللون استمرار تحركات الذهب على المدى القريب وفقا للسياسة النقدية الأمريكية مع حفاظ المعدن الأصفر على جاذبيته كملاذ ادخاري واستثماري.

كما يتوقع الخبراء نموا في الطلب المحلي خلال الفترات المقبلة ما قد يدعم الأسعار داخل السوق.

سعر الذهب عالميا وتداعيات تصريحات الفيدرالي الأمريكي
تتحرك أسعار الذهب عالميا في نطاق مدعوم بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس رغم بطء وتيرة الارتفاع بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن احتمال توقف دورة خفض الفائدة خلال عام 2025.

وتستمر الأونصة العالمية في لعب الدور الرئيسي في تحديد مسار الأسعار داخل الأسواق الإقليمية.

 

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي


وينتظر المستثمرين اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 9 و10 ديسمبر حيث تترقب الأسواق قرار البنكز

بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية وما اذا كان سيستمر في نهج التشديد أم يتجه إلى تثبيت الفائدة.

تثبيت أسعار الفائدة في مصر وتأثيره على السوق


البنك المركزي المصري قرر تثبيت أسعار الفائدة عند 21 في المئة على الإيداع و22 في المئة على الإقراض و21.5 في المئة للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.

وتعكس هذه القرارات تقييما دقيقا لاتجاهات التضخم.

وأسهم التثبيت في تهدئة الطلب على الذهب مع انخفاض تكلفة الأموال وتغير توجهات المستثمرين.

وتتحرك الأسعار محليا وفقا لمجموعة من العوامل تشمل سعر الدولار وسياسات الفائدة وحجم الطلب المحلي إلى جانب تطورات بورصة المعادن العالمية التي تبقى المرجع الأساسي في تحديد اتجاهات السوق.

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

جمال شعبان: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

الشتاء يطرق الأبواب.. كيف تستعد الأسر لموجة البرد الأقوى هذا العام؟

وصفات 10 دقائق .. إنقاذ يوم الأمهات العاملات

