حقيقة الزيادة.. أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و WE
السياحة والآثار: لا زيادة في سعر تأشيرة زيارة مصر
مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة ضابط بسبب تناولة مادة سامة
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
توك شو

الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل

أمطار
أمطار
هاني حسين

الطقس الآن.. تضرب الأمطار عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد غلى موجة من عدم استقرار الأحوال الجوية وانخفاض قيم درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار .

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة، تحديدًا خلال الفترة من غدا الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 وحتى السبت 13 ديسمبر 2025، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل نهارًا، وبارد ليلًا.

حالة الطقس الأيام القادمة 


وأكدت هيئة الأرصاد، أن الطقس الأيام القادمة، سوف يشهد استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مما تسبب في زيادة الإحساس ببرودة الطقس في عدد من المناطق.

تستمر فرص الامطار خلال الطقس الأيام القادمة، موجودة على ما بين الخفيفة إلى المتوسطة حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تشهد الفترة من غدا الثلاثاء إلى الخميس 11 ديسمبر، فرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أمطار ورياح تضرب البلاد حتى نهاية الأسبوع


يكون هناك نشاط رياح أحيانًا على أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة، حيث تشهد اضطرابات ورياح على السواحل نهاية الأسبوع.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال يومي الجمعة والسبت من نهاية هذا الاسبوع، تنشط الرياح أحيانًا على بعض مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

انخفاض كبير بدرجات الحرارة 

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، وأن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع تشهد انخفاضات، وأن العظمى تسجل بين الـ 19 لـ 20 درجة.


روأوضح الدكتور محمود القياتي،، أن البلاد خلال فترة الليل تشهد أيضًا انخفاضات كبيرة، على المحافظات، وأن هناك بعض نسمات الرياح التي تجعل المواطنين تشعر بأن هناك انخفاضات كبيرة في حالة الجو.

نشاط الرياح 


ولفت إلى أن نشاط الرياح سيكون على الكثير من محافظات الجمهورية، وأن هذه الرياح قد تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة، ويكون معها ارتفاع في الأمواج وتحديا شواطئ الإسكندرية، ومطروح.

تحذير من محافظة الجيزة 

وجهت محافظة الجيزة، تحذيرا للمواطنين من لمس أو الاقتراب من أي مصدر من مصادر الكهرباء، مثل: الأكشاك الكهربائية، غرف التوزيع، الكابلات، أعمدة الإنارة، وغيرها، سواء أثناء الأمطار أو بعدها.

وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، في ضوء تعرض العديد من القطاعات للأمطار.

حيث تعرضت مناطق عديدة في محافظة الجيزة لسقوط الأمطار، وعلى الفور دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالمعدات اللازمة لشفط مياه الامطار من أماكن تجمعها.

7 محافظات تحت تأثير السحب الممطرة 


كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وقع 7 محافظات تحت تأثير السحب الممطرة متفاوتة الشدة متوسطة تغزر أحياناً، هى: مطروح -الدقهلية - الشرقية- المنوفية- الغربية-القليوبية-مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.


أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات المذكورة قد يصاحبها ضربات البرق والرعد على بعض المناطق ، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

