تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى تكرم خريجى ورشها التدريبية
الكرملين: الهند ستواصل شراء النفط الروسي بشرط واحد
أخبار التوك شو: الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. و برلماني يطالب بتدخل حكومي بسبب سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو
تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الانخفاض في درجات الحرارة، والكثير من المواطنين يتابع النشرات الجوية بشكل يومي، لاختيار الملابس المناسبة ولتجنب الإصابة بنزلات البرد.


أونروا: إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة التي تنص على حرمة المقار الأممية
أعلنت أونروا، أن إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة التي تنص على حرمة المقار الأممية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
ارتقت الصين بالإنترنت إلى مستوى جديد كليًا مع إطلاق أول شبكة إنترنت عريض النطاق بسرعة 10 غيغابايت في العالم في مدينة شيونغان المتطورة.


سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
حذر الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، من ما وصفه بـ«استيلاء إسرائيل على تراث سيدة الغناء العربي أم كلثوم»، مؤكدًا أن هذا يمثل انتهاكًا صريحًا للملكية الفكرية والتراث الفني المصري.


أبو الغيط: بعض الدول العربية تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قضية الأمن الغذائي واحدة من أكثر القضايا إلحاحا، والمنطقة العربية تواجه شحا مائيا يضع ضغوطا متزايدة على قطاع الزراعة، والحروب الأهلية وعدم الاستقرار يفاقمان من أزمة نقص الغذاء.


الفاو.. مدبولي: استضافة مصر لهذا المؤتمر تعكس التزامها بدعم الأمن الغذائي العالمي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه نيابة عن الرئيس السيسي ينقل للجميع بدوام التوفيق في أعمال المؤتمر.


متحدث الحكومة: أسعار تذاكر حديقتي الحيوان والأورمان سيتم إعلانها لاحقا
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أسعار تذاكر حديقتي الحيوان والأورمان سيتم إعلانها لاحقا من جانب الشركة المشغلة، مع مراعاة التوازن بين التكلفة وإتاحة الزيارة للمواطنين، مؤكداً أن التجربة الجديدة ستكون مختلفة كليا عما اعتاده الجمهور سابقاً، وستشمل خدمات مضافة مثل متاجر الهدايا وتجربة أكثر سلاسة في التنقل بين المساحات المختلفة.


مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ومع تغيرات الأسواق وتقلبات العملات، يبقى الذهب عنصرا ثابتا يجذب المستثمرين ويدعم احتياطيات الدول، نظرا لندرته واستقراره النسبي بالمقارنة مع الأصول الأخرى.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين.

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

