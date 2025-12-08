قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم فلسطينى على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
فن وثقافة

هالة صدقي ترد على تعليق عامر عبدالله بسخرية لطيفة: رجّعوا لي قزازتين المية!

هالة صدقي
هالة صدقي
منار نور

ردت  الفنانة هالة صدقي على المعلق الإماراتي عامر عبد الله بعد أن سخر منها خلال حضورها مباراة منتخب مصر والإمارات .


وكتبت صدقي من خلال حسابها الرسمي إنستجرام:" انتشر بشكل كبير هذا المقطع ورسالة للمعلق الرياضي الكبير الكابتن عامر، فعلاً بعد الجون الأول للإمارات أنا شرقت فعلاً،

وتابعت :" لكن بعد شوية لما جبنا جونين كان جنبي جمهور إماراتي عزيز شربوا مي قزازتين ولو الكاميرا اللي صورت شوية كنت هتلاقيني بصفّقلكم مصر في العين اليمين والإمارات في الشمال بس تفضل مصر في قلوبنا كلنا،


واضافت :" كل التوفيق للإصلاح، بس أنا عايزه قزازتين الميه بتوعي حد يبعتهّا للعزيز عامر لو في أصدقاء مشتركين.

وخلال البث المباشر، التقطت الكاميرا رد فعل هالة صدقى عقب الهدف، ليتفاعل معها المعلق الإماراتى عامر عبد الله قائلاً مازحًا: «معلش يا أستاذة هالة.. دى الإمارات برضه».

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

