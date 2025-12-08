هالة صدقي ترد على تعليق عامر عبدالله بسخرية لطيفة: رجّعوا لي قزازتين المية!

ردت الفنانة هالة صدقي على المعلق الإماراتي عامر عبد الله بعد أن سخر منها خلال حضورها مباراة منتخب مصر والإمارات .



وكتبت صدقي من خلال حسابها الرسمي إنستجرام:" انتشر بشكل كبير هذا المقطع ورسالة للمعلق الرياضي الكبير الكابتن عامر، فعلاً بعد الجون الأول للإمارات أنا شرقت فعلاً،

وتابعت :" لكن بعد شوية لما جبنا جونين كان جنبي جمهور إماراتي عزيز شربوا مي قزازتين ولو الكاميرا اللي صورت شوية كنت هتلاقيني بصفّقلكم مصر في العين اليمين والإمارات في الشمال بس تفضل مصر في قلوبنا كلنا،



واضافت :" كل التوفيق للإصلاح، بس أنا عايزه قزازتين الميه بتوعي حد يبعتهّا للعزيز عامر لو في أصدقاء مشتركين.

وخلال البث المباشر، التقطت الكاميرا رد فعل هالة صدقى عقب الهدف، ليتفاعل معها المعلق الإماراتى عامر عبد الله قائلاً مازحًا: «معلش يا أستاذة هالة.. دى الإمارات برضه».