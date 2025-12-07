هالة صدقي تحتفل بحكم سجن مساعدتها وتتوعّد صديقتها: نفس المصير ينتظركِ

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بالحكم الصادر ضد مساعدتها بالسجن لمدة شهر مع تغريمها، لكنها لم تخف توعدها لصديقتها، التي كانت وراء ما حدث، بنفس المصير.

وكتبت صدقي، في منشور عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “رغم إنه خبر حلو جدا ليا وكنت أتمنى العقوبة تكون أكتر من كده لواحدة ما شافت مني غير كل خير ورعاية لها ولأختها، وكنت باتعامل على إنهم ولادي وعيب أقول اتعمل لهم إيه، والمحزن إن نفس الناس دي تبيعك ويتضحك عليهم من أعز صديقة ليا لتتفيذ مخطط وهو محاولة الشوشرة عليا، واعتقدوا إنها بفلوسها هتقدر تشتري كل الناس ونسيت إن في ناس شرفاء ومحترمين”.

وأضافت: “وللأسف اللي كانت صديقة ستواجه نفس المصير لأني رفعت عليها نفس قضية الشغالة وهي السب والقذف والتشهير، الحقيقة لا يفرقوا كتير عن بعض، ضحكت عليها وأصبحت رد سجون ولم تنقذها، نفذت المخطط وخلاص، حقيقي قصة محزنة”.

وتابعت: “باعتذر إني باقحمكم في حياتي بس ده حقكم عليه، وفي النهاية مايسترو القضية المستشار شريف حافظ اللي نجح في إدارة القضية بحرفية شديدة ومواجهة كل الألاعيب الممكنة في المحاكم، باشكرك جدا على دفاعك وإيمانك بالحق وإنك عرفت بالقانون تتغلب على كل التأجيلات، شكرا من قلبي يا شريف، وما زلت أؤكد: عمر زهران بريء وعمري ما أزعل على موقف أنا مؤمنة بيه لأن سؤالي قدام ربنا أهم من أي حد في الدنيا، عن إذنكم أكمل رحلتي”.



