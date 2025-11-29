شهد معايا في التحقيق.. هالة صدقي تكشف موقف جمعها بـ هاني رمزي

كشفت الفنانة هالة صدقي عن موقف جمعها بالفنان هاني رمزي في بداية مشواره الفني.

وقالت هالة صدقي بندوة تكريم هاني رمزي بمهرجان شرم الشيخ: “انهما كانا يشاركان في بطولة عمل درامي، وفي احدي ايام التصوير حدثت مشكلة مع الشركة المنتجة بسبب تاخر التصوير، وقد اصريت علي المغادرة، وادعوا انني السبب في ذلك، وحولوني للتحقيق، ولم اتوقع ان يشهد هاني رمزي في هذا التوقيت بالحقيقة لصالحي، لانه سيخسر الشركة المنتجة، ولكنه فعل ذلك”.

وحرص عدد كبير من الفنانين علي حضور الندوة ومنهم الهام شاهين وهالة سرحان وهالة صدقي وبوسي شلبي ومروة عبد المنعم وسامح الصريطي وصابرين.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني ، وبلدية ظفار بسلطنة عمان.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.