أوباميانج يقود قائمة الجابون لأمم إفريقيا 2025

أعلن تيري ميوما، المدير الفني لمنتخب الجابون، قائمة المنتخب المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.
وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم المغربية في المغرب، 18 ديسمبر الجاري.
وجاءت قائمة منتخب الجابون كالتالي:
حراسة المرمى: مبابا لويـس ماريوس، نجـوبي ديمبا آنس، بيكالي جونيور
خط الدفاع: أويونو أنطوني، أويونو جيريمي، أوبينج يوهان، إيكومي جاك، أبيندانجوي، إيكويلي مانجا برونو، موكيتو أليكس، كيلا أونفا ميك، دو ماركولينو جوناثان، مبولولا أورييل ميشيل
خط الوسط: ماريو ليمينا، نزيه ساماكي، كانجا جيلور، بوكو إمريك، بوكو أندري، لويلفيو روبين، نادونج إبراهيم
خط الهجوم: أوبامينج، بابيكا شافي، أفيرلانت تيدي، بوامان دينيس، إيسانج ماتولو إديلون، ماليك إفوونا، أوبيندا رويس، جيم ألافيان