أوباميانج يقود قائمة الجابون لأمم إفريقيا 2025

أعلن تيري ميوما، المدير الفني لمنتخب الجابون، قائمة المنتخب المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.



وجاءت قائمة منتخب الجابون كالتالي:

وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم المغربية في المغرب، 18 ديسمبر الجاري.



حراسة المرمى: مبابا لويـس ماريوس، نجـوبي ديمبا آنس، بيكالي جونيور

خط الدفاع: أويونو أنطوني، أويونو جيريمي، أوبينج يوهان، إيكومي جاك، أبيندانجوي، إيكويلي مانجا برونو، موكيتو أليكس، كيلا أونفا ميك، دو ماركولينو جوناثان، مبولولا أورييل ميشيل

خط الوسط: ماريو ليمينا، نزيه ساماكي، كانجا جيلور، بوكو إمريك، بوكو أندري، لويلفيو روبين، نادونج إبراهيم

خط الهجوم: أوبامينج، بابيكا شافي، أفيرلانت تيدي، بوامان دينيس، إيسانج ماتولو إديلون، ماليك إفوونا، أوبيندا رويس، جيم ألافيان