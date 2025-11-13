بركلات الترجيح .. نيجيريا تكتسح الجابون وتتأهل إلى نهائي ملحق إفريقيا المؤهل لكأس العالم 2026

حجز منتخب نيجيريا مقعده في نهائي الملحق الإفريقي المؤهل إلى تصفيات كأس العالم 2026، بعد فوزه الكبير على الجابون بنتيجة 4-1 بعد التمديد، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، مساء الخميس، ليقترب من خطوة جديدة في طريق الحلم العالمي.

جاءت المواجهة مثيرة منذ بدايتها، وشهدت أداءً قويًا من الطرفين، إذ بادر المنتخب النيجيري بالهجوم قبل أن ينجح نجمه أكور أدامس، لاعب إشبيلية الإسباني، في افتتاح التسجيل بالدقيقة 79، بعد انفراد صريح أنهى الهجمة بتسديدة ذكية في الشباك الجابونية.

لكن فرحة النسور الممتازة لم تدم طويلًا، حيث تمكن لاعب جلطة سراي التركي، ماريو ليمينا، من إدراك التعادل للجابون في الدقيقة 89، بعد تسديدة قوية داخل المنطقة غيّرت اتجاهها لتخدع الحارس النيجيري، وتفرض على الفريقين اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وخلال التمديد، استعاد المنتخب النيجيري تفوقه بشكل لافت، مسجلًا ثلاثة أهداف متتالية أنهى بها المباراة بنتيجة 4-1، ليؤكد جدارته بالتأهل إلى نهائي الملحق الإفريقي.

مواجهة النهائي

وبهذا الانتصار، ينتظر منتخب نيجيريا مواجهة الفائز من اللقاء المرتقب بين الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لتحديد هوية المتأهل إلى الملحق العالمي الذي يُقام في مارس 2026.

الملحق العالمي سيضم ستة منتخبات، تشمل ممثل إفريقيا إلى جانب الفائز من الملحق الآسيوي بين العراق والإمارات، وبوليفيا من أمريكا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة عن أوقيانيا، إضافة إلى منتخبين من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف".

قرعة الملحق العالمي

ومن المقرر أن تُجرى قرعة الملحق العالمي في 20 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على أن يُعتمد التصنيف الرسمي الصادر في 19 من الشهر ذاته لتحديد المستويات. وسيُمنح أفضل منتخبين تصنيفًا ميزة التأهل المباشر إلى نهائي المسارين، فيما تخوض المنتخبات الأربعة الأخرى نصف النهائي، لتحديد الطرفين المتأهلين إلى المواجهة الحاسمة.

وسيتم فصل منتخبي أميركا الشمالية والوسطى في مسارين مختلفين، على أن تُقام جميع مباريات الملحق العالمي في المكسيك، ضمن سباق التأهل الأخير نحو كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.