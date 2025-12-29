قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد واقعة الهروب من مصحة المريوطية.. ماذا عن الرقابة في مراكز العلاج؟

مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
محمود محسن

قال مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن واقعة هروب عدد من المرضى من مصحة غير مرخصة بمنطقة المريوطية تم التعامل معها فور تداول مقاطع الفيديو الخاصة بها، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تحركت بشكل عاجل، حيث جرى التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وتمت إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة.


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المنشأة التي ظهرت في الواقعة كانت تعمل دون ترخيص، وتمارس نشاطًا غير قانوني، وهو ما يُعد انتحالًا لصفة منشأة طبية، مشددًا على أن الدولة تتعامل بحزم مع أي مراكز علاج إدمان غير مرخصة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ضبطها.


وتابع، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يوفر خدمات علاجية متكاملة ومجانية وبسرية تامة لمرضى الإدمان، داعيًا الأسر إلى عدم اللجوء إلى المصحات الخاصة غير الموثوقة، والتواصل مباشرة مع الخط الساخن للصندوق رقم 16023، الذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، لتقديم العلاج والمشورة والدعم النفسي.


وأشار مدحت وهبة إلى أن الصندوق لديه 35 مركزًا علاجيًا منتشرة في 21 محافظة، وتغطي خدماتها جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن هذه المراكز لا تقتصر على سحب المخدر من المريض فقط، بل تشمل الدعم النفسي، والتأهيل الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، من خلال تدريب المتعافين على حرف ومهارات يحتاجها سوق العمل.
 

