قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة يرفض الاعتراف بأرض الصومال
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
ترامب: على حماس نزع سلاحها بالكامل.. ومرحلة إعمار غزة قريبا
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال باطل
بعد واقعة الهروب من مصحة المريوطية.. ماذا عن الرقابة في مراكز العلاج؟
وزير صومالي سابق: إسرائيل تستهدف باب المندب لإرباك المشهد العربي
احذر.. عقوبات مشددة تنتظرك حال التلاعب بالأدوية وفقا للقانون
شعبة الذهب: نتوقع أن تصل الأوقية 5 آلاف دولار في الربع الأول 2026
بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أزهري يحذر: الحزن يُضعف القلب ويبعد الإنسان عن الله

د. هاني تمام
د. هاني تمام
عبد الرحمن محمد

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن الحزن مشكلته الأساسية أنه يضعف القلب ويضعف العزيمة، ويؤدي إلى فقدان الإنسان ثقته في نفسه وثقته في الله- سبحانه وتعالى-، مؤكداً أن الله- سبحانه وتعالى- أحياناً يريد من وراء الابتلاء أو الألم الذي يمر به الإنسان، أموراً مهمة جداً، من بينها تحرير العبد من نفسه ولجوئه إلى الله.

وأوضح الدكتور هاني تمام، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الإثنين، أن علم الإنسان ويقينه في النهاية أن كل الأمور تجري بمقادير الله- عز وجل-؛ يساعده على تجاوز الحزن" وقد قال- جل وعلا- في كتابه الكريم: "إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ".

وأشار إلى أن الحزن يجعل الإنسان يبقى مع نفسه، في حين أن السرور والفرح يبقيانه مع ربه- سبحانه وتعالى-، مؤكدا ضرورة الاعتقاد بأن هذا الكون كله يخضع لمراد الله، وأن ما أصاب الإنسان من أمر صعب أو فقد أو ألم؛ هو بحكمة الله ورحمته، وأن الخير قد يكون فيما يراه الإنسان شرًّا.

وأضاف: "عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير"، مستشهداً بقول الله- تعالى-: "يريد الله أن يخفف عنكم"، و"يريد الله أن يتوب عليكم"، و"يريد الله بكم اليسر"، مشدداً على أن إرادة الله للخير دائماً موجهة لعباده، حتى لو لم يروا ذلك من منظورهم البشري.

وأكد الدكتور هاني تمام، أن الإنسان لكي يتوجه إلى الله- سبحانه وتعالى-؛ يجب أن يتحرر من نفسه، لأن الحزن يُبعد الإنسان عن ربه ويجعله يشعر باليأس والإحباط، لافتا إلى أن الجميع معرضون للابتلاء في هذه الحياة، سواء بفقد عزيز، أو ضياع شيء مهم، والاختبار الحقيقي هو: “كيف يتعامل الإنسان مع هذه الابتلاءات: هل سيجزع؟، أم سيصبر ويرضى بما قسم الله؟”. 

وأضاف: "الحزن هنا يكون مكبلا للنفس، ومقيدا لها، ويبعدها عن الله، في حين أن الفرح والسرور بقضاء الله وبرحمته يقرب الإنسان إلى ربه".

وشدد على أن المسلم محظوظ برحمة الله الكبيرة، وأعظمها هي: بعثة سيدنا النبي- صلى الله عليه وسلم- رحمة للعالمين، متسائلا: "إذاً لماذا يحزن الإنسان؟"، وأجاب في الوقت ذاته، بأن الحزن شعور طبيعي، لكن المنهي عنه هو الإطالة فيه، والاستمرار على الألم أو ما فات من أمر.

وأوضح أن الحزن المستمر يضيع وظيفة الإنسان في الوقت الحاضر، فالإنسان إذا تعلق بالحزن على ما مضى؛ فإن ذلك يعيق أداء مهامه اليومية، ودينه ودنياه.

وقال: "إذا أصابك ما يؤلمك؛ حزنت عليه وانتهى اليوم، ابدأ صفحة جديدة اليوم، ولا تظل تحزن على ما انتهى منذ أيام، فالحزن المتواصل على الماضي؛ يضيع الوقت الحاضر، ويمنعك من القيام بالواجب المطلوب منك اليوم".

هاني تمام الأزهر الحزن ضعف العزيمة صفحة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

ترشيحاتنا

عبادتان اثنتان للخروج من الحزن

عالم بـ الأوقاف: عبادتان اثنتان للخروج من الحزن والاكتئاب حتى لو الابتلاء صعب

أ.د. بديعة علي أحمد الطملاوي

عالمة أزهرية: قراءة الحظ والتاروت وربط الأحداث بحركة النجوم كهانة وكذب على الله

مصحف

قصة الهجرة إلى الحبشة وموقف النجاشي العادل مع الصحابة

بالصور

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد