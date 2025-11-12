أول تعليق من قائد منتخب نيجيريا بشأن أزمة المكافآت قبل ملحق المونديال

قال وليام تروست إيكونج، قائد منتخب نيجيريا، إن لاعبي الفريق يركّزون بشكل كامل على مواجهة الجابون في ملحق التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 غدًا الخميس، بعد حل نزاع بشأن المكافآت أدى إلى مقاطعة التدريب.

ولم يتدرب اللاعبون أمس الثلاثاء، احتجاجًا على عدم صرف المكافآت التي أشارت تقارير إعلامية إلى أنها تعود إلى عام 2019.

لكن تروست إيكونج أكد أن الأمر وصل إلى حل مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم، على الأقل في الوقت الحالي.

قال وليام تروست إيكونج في منشور على موقع "اكس" اليوم الأربعاء: "تم حل المشكلة، ونحن معًا، ونركّز كما في السابق على المباريات المقبلة"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

يواجه منتخب نيجيريا نظيره الجابون في الدور نصف النهائي من التصفيات الإفريقية في مدينة الرباط المغربية، على أمل حجز مكانه في النهائي يوم الأحد المقبل ضد الكاميرون أو جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسوف يتأهل الفائز في تصفيات إفريقيا إلى التصفيات القارية المقررة في مارس المقبل، حيث سيتم إضافة دولتين أخريين إلى القائمة المكونة من 48 فريقًا لكأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.