الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
رياضة

أول تعليق من قائد منتخب نيجيريا بشأن أزمة المكافآت قبل ملحق المونديال

القسم الرياضي

قال وليام تروست إيكونج، قائد منتخب نيجيريا، إن لاعبي الفريق يركّزون بشكل كامل على مواجهة الجابون في ملحق التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 غدًا الخميس، بعد حل نزاع بشأن المكافآت أدى إلى مقاطعة التدريب.

ولم يتدرب اللاعبون أمس الثلاثاء، احتجاجًا على عدم صرف المكافآت التي أشارت تقارير إعلامية إلى أنها تعود إلى عام 2019.

لكن تروست إيكونج أكد أن الأمر وصل إلى حل مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم، على الأقل في الوقت الحالي.

قال وليام تروست إيكونج في منشور على موقع "اكس" اليوم الأربعاء: "تم حل المشكلة، ونحن معًا، ونركّز كما في السابق على المباريات المقبلة"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

يواجه منتخب نيجيريا نظيره الجابون في الدور نصف النهائي من التصفيات الإفريقية في مدينة الرباط المغربية، على أمل حجز مكانه في النهائي يوم الأحد المقبل ضد الكاميرون أو جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسوف يتأهل الفائز في تصفيات إفريقيا إلى التصفيات القارية المقررة في مارس المقبل، حيث سيتم إضافة دولتين أخريين إلى القائمة المكونة من 48 فريقًا لكأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وليام تروست إيكونج منتخب نيجيريا الجابون التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

