منتخب مصر يواجه نيجيريا وديا استعدادا لـ كأس أمم إفريقيا

اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، على إقامة مباراة ودية أمام نظيره النيجيري يوم 14 ديسمبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية المقررة في يناير المقبل.



وكتب الاعلامي أحمد حسن عبر حسابه على موقع علي التواصل الاجتماعي فيسبوك :"منتخب مصر يواجه نيجيريا وديا يوم 14 ديسمبر على استاد القاهرة الدولي".



وجاء القرار بعد جلسة تنسيقية جمعت المدير الفني مع اتحاد الكرة، حيث شدد حسام حسن على أهمية مواجهة منتخب من التصنيف الأول، لضمان تجربة قوية تمنح اللاعبين الاحتكاك المناسب قبل البطولة القارية.



والجدير بالذكر أن يخوض الفراعنة معسكرًا خارجيًا في دولة الإمارات خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل، يتخلله مباراتان وديتان، حيث يلتقي منتخب مصر مع أوزبكستان يوم 14 نوفمبر، بينما تشهد نفس الفترة مواجهة بين منتخبي إيران وكاب فيردي.