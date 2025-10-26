قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل
نجوم الفن يشاركون أحمد جمال وفرح الموجي فرحتهما في حفل زفاف أسطوري بالقاهرة|فيديو
دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة التأمين الإثيوبي
ترامب: قطر تعد قوات لحفظ السلام في غزة لضمان استمرار وقف إطلاق النار
هل يجوز صلاة سُنة الفجر بعد الأذان الأول؟ .. اعرف وقتها الصحيح
سفير مصر في لندن يبحث مع الخارجية البريطانية الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية
طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو
ياسر ريان: توروب استسهل مواجهة نوار البوروندي.. وتغييراته أربكت الأهلي
المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية: صالة نادي النادي جاهزة لكل المنافسات وتستوعب 7500 متفرج|فيديو
الحكم في استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر.. اليوم
زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف
رياضة

محمد عبدالجليل: حلمي طولان طمع في تدريب منتخب مصر الثاني وحقق ما أراد

حامي طولان
حامي طولان
ياسمين تيسير

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن اختيار حلمي طولان مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الثاني تسبب في أزمة مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول.

وقال عبد الجليل، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "حلمي طولان طمع أثناء وجوده في اللجنة الفنية ليتولى تدريب منتخب مصر الثاني، وقد حقق ما أراد بالفعل".

وأضاف: "اتحاد الكرة كوّن منتخبًا موازيًا تسبب في أزمات مع المنتخب الأول قبل حتى الوصول إلى كأس العالم".

وتابع: "هل رأى أحد في اتحاد الكرة أو لجانه من يدير قطاع الناشئين بشكل حقيقي؟ لم يحدث ذلك أبدًا".

وواصل: "الآن من الممكن أن ترى حكمًا أو أي شخص يتولى مسؤولية قطاع الناشئين، ويظهر على التلفزيون ليتحدث بصورة طبيعية وكأنه صاحب خبرة".

واختتم عبد الجليل حديثه قائلًا: "في مصر أي شخص يجيد التأليف يمكن أن يصبح مدربًا، وسيكون لدينا مدرب (1) ومدرب (2)، وأنا دائمًا أقول الحقيقة، ولهذا أنا بعيد عن المناصب".

حلمي طولان الدوري الاهلي

