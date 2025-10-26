محمد عبدالجليل: حلمي طولان طمع في تدريب منتخب مصر الثاني وحقق ما أراد

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن اختيار حلمي طولان مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الثاني تسبب في أزمة مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول.

وقال عبد الجليل، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "حلمي طولان طمع أثناء وجوده في اللجنة الفنية ليتولى تدريب منتخب مصر الثاني، وقد حقق ما أراد بالفعل".

وأضاف: "اتحاد الكرة كوّن منتخبًا موازيًا تسبب في أزمات مع المنتخب الأول قبل حتى الوصول إلى كأس العالم".

وتابع: "هل رأى أحد في اتحاد الكرة أو لجانه من يدير قطاع الناشئين بشكل حقيقي؟ لم يحدث ذلك أبدًا".

وواصل: "الآن من الممكن أن ترى حكمًا أو أي شخص يتولى مسؤولية قطاع الناشئين، ويظهر على التلفزيون ليتحدث بصورة طبيعية وكأنه صاحب خبرة".

واختتم عبد الجليل حديثه قائلًا: "في مصر أي شخص يجيد التأليف يمكن أن يصبح مدربًا، وسيكون لدينا مدرب (1) ومدرب (2)، وأنا دائمًا أقول الحقيقة، ولهذا أنا بعيد عن المناصب".