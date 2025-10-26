حلم اللقب الثامن يعود من جديد.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025

يستعد عشاق الكرة المصرية لمتابعة رحلة جديدة من الإثارة، حين يخوض منتخب مصر منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرّر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل، بحثًا عن اللقب الثامن في تاريخه.

مجموعة الفراعنة في البطولة

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنغولا، في مجموعة تعد متوازنة لكنها لا تخلو من التحديات، خاصة في ظل تطور المنتخبات المنافسة خلال السنوات الأخيرة.

ملعب المباريات

تقام جميع مواجهات المجموعة الثانية على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، الذي سيشهد انطلاقة مشوار الفراعنة في سعيهم لاستعادة أمجاد القارة السمراء.

جدول مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025

الجولة الأولى: مصر × زيمبابوي – الأحد 22 ديسمبر، الساعة 10:00 مساءً

الجولة الثانية: مصر × جنوب أفريقيا – الخميس 26 ديسمبر، الساعة 5:00 مساءً

الجولة الثالثة: مصر × أنغولا – الأحد 29 ديسمبر، الساعة 6:00 مساءً

مهمة استعادة المجد

ويدخل المنتخب الوطني البطولة بطموحات كبيرة تحت شعار "استعادة اللقب الغائب"، بعد أن ودع النسخة الماضية في كوت ديفوار من دور الـ16 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، في حين تُوج منتخب كوت ديفوار بالبطولة بعد فوزه على نيجيريا في النهائي.

ومع امتلاك الفراعنة لأكبر عدد من ألقاب القارة برصيد سبع بطولات، فإن الهدف هذه المرة واضح وصريح: تحقيق "حلم الثامنة" وإعادة الكأس إلى القاهرة.