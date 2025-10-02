انطلاق بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بمشاركة 25 دولة باستاد القاهرة

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح، انطلاق بطولة كأس أفريقيا للكيك بوكسينج، اليوم الخميس، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وحضر حفل افتتاح البطولة محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، بجانب روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للعبة إلى جانب رؤساء الوفود البعثات المشاركة في المنافسات.

ويشارك في البطولة ممثلين من 25 دولة بواقع 650 لاعب ولاعبة يتنافسون على حصد كأس القارة للكيك بوكسينج.

ومن جانبه، عبر محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن فخره باستضافة مصر لبطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج وهو ما يؤكد المكانة التي وصلت إليها على خريطة الكيك بوكسينج العالمية، وتعد شهادة ثقة من الاتحاد الدولي في قدراتنا التنظيمية.

وتمنى صبيح إقامة ممتعة على أرض مصر للوفود المشاركة، إلى جانب وجود منافسات قوية تليق بما وصلت له اللعبة على المستوى الأفريقي من مستويات فنية عالية وهو ما ظهر خلال الاحتكاك مع لاعبي ولاعبات الكيك البوكسنج في الأنشطة الدولية.

وشدد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، على أن الفترة الماضية شهدت توفير كل الإمكانيات أمام منتخب الفراعنة ليكونوا جاهزين للمنافسات وحصد الميداليات والصعود على منصات التتويج مستغلين عاملي الأرض والجمهور الذي حضر بكثافة لمؤزارة لاعبي مصر.

من جانبه، أعرب روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، عن سعادته بحفل افتتاح بطولة كأس إفريقيا، موجها الشكر للاتحاد المصري برئاسة محمد صبيح على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به المشاركون في البطولة من لاعبين وطواقم فنية وإدارية.

وأكد أن مصر باتت شريكا استراتيجيا للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج في المنطقة، لافتًا إلى أن ما رآه من تنظيم فني وإداري كان على مستوى عالٍ من الاحترافية التي تؤكد قدرة وجاهزية الدولة المصرية على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية عالميًا».

ويقام على هامش بطولة كأس إفريقيا مساء اليوم الخميس مباراة التحدي الدولية بين البطل المصري العميد محمد عبده أبو ستيت ومنافسه بطل اليونان، حيث تشهد نسخة هذا العام حدثا فريدا يتضمن إقامة المباراة من 10 جولات، وسط حضور دولي كبير يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات الرياضية.