قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: الشرطة البريطانية تخلي محطة يوستن في لندن بعد تنبيه أمني
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: حمـ اس سترفض خطة ترامب بصيغتها الراهنة
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
لترسيخ القيم الوطنية والدينية.. التعليم والأوقاف تطلقان المسابقة الثقافية الكبرى للعام السابع
مدبولى: مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط
بوتين يعلن انتهاء الإملاءات الغربية وانهيار نظام الهيمنة
رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاستثمارات
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
الكرملين يلوح بخطوطه الحمراء: لا للعب بالنار النووية في أوكرانيا
علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي
كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة
سعر الذهب بعد إعلان خفض الفائدة اليوم 2-10-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بمشاركة 25 دولة باستاد القاهرة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح، انطلاق بطولة كأس أفريقيا للكيك بوكسينج، اليوم الخميس، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وحضر حفل افتتاح البطولة محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، بجانب روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للعبة إلى جانب رؤساء الوفود البعثات المشاركة في المنافسات.

ويشارك في البطولة ممثلين من 25 دولة بواقع 650 لاعب ولاعبة يتنافسون على حصد كأس القارة للكيك بوكسينج.

ومن جانبه، عبر محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن فخره باستضافة مصر لبطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج وهو ما يؤكد المكانة التي وصلت إليها على خريطة الكيك بوكسينج العالمية، وتعد شهادة ثقة من الاتحاد الدولي في قدراتنا التنظيمية.

وتمنى صبيح إقامة ممتعة على أرض مصر للوفود المشاركة، إلى جانب وجود منافسات قوية تليق بما وصلت له اللعبة على المستوى الأفريقي من مستويات فنية عالية وهو ما ظهر خلال الاحتكاك مع لاعبي ولاعبات الكيك البوكسنج في الأنشطة الدولية.

وشدد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، على أن الفترة الماضية شهدت توفير كل الإمكانيات أمام منتخب الفراعنة ليكونوا جاهزين للمنافسات وحصد الميداليات والصعود على منصات التتويج مستغلين عاملي الأرض والجمهور الذي حضر بكثافة لمؤزارة لاعبي مصر.

من جانبه، أعرب روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، عن سعادته بحفل افتتاح بطولة كأس إفريقيا، موجها الشكر للاتحاد المصري برئاسة محمد صبيح على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به المشاركون في البطولة من لاعبين وطواقم فنية وإدارية.

وأكد أن مصر باتت شريكا استراتيجيا للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج في المنطقة، لافتًا إلى أن ما رآه من تنظيم فني وإداري كان على مستوى عالٍ من الاحترافية التي تؤكد قدرة وجاهزية الدولة المصرية على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية عالميًا».

ويقام على هامش بطولة كأس إفريقيا مساء اليوم الخميس مباراة التحدي الدولية بين البطل المصري العميد محمد عبده أبو ستيت ومنافسه بطل اليونان، حيث تشهد نسخة هذا العام حدثا فريدا يتضمن إقامة المباراة من 10 جولات، وسط حضور دولي كبير يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات الرياضية.

الاتحاد المصري للكيك بوكسينج كيك بوكسينج كأس أفريقيا للكيك بوكسينج استاد القاهرة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

ترشيحاتنا

حملة مرورية

الدقهلية .. حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بشارع المشاية بالمنصورة

صحة الشرقية

نجاح جراحة معقدة بمستشفى كفر صقر المركزي تنقذ حياة شاب بعد حادث سير مروع

مدرسة ميت حلفا الثانوية

تعليم القليوبية تكشف كواليس ضرب مدرس لزميله وكسر أنفه

بالصور

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

من الكيك للفرايد تشيكن.. كواليس تورتة زفاف دينا هشام المثيرة للجدل

كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام

زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت

اللانشون
اللانشون
اللانشون

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد