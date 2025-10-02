قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع جيل واعي وطن أقوى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

الدكتور عمرو قنديل
الدكتور عمرو قنديل
عبدالصمد ماهر

 علي إحدي صفحات الفيس بوك الخاصة بالعاملين بأحد القطاعات الهامة بوزارة الصحة والسكان، نُشر بوست عنوانه “الدكتور عمرو قنديل موجود في محافظه إيه؟”. 

 الدكتور عمرو قنديل نائب  وزير الصحة والسكان يقوم بحملات وجولات مفاجئة على المستشفيات للتأكد من مدي جاهزيتها والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 وبعد نشر هذا البوست، توالت الردود عليه ليقول أحد الأشخاص إن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان متواجد اليوم في محافظة الغربية للمرور على المستشفيات. 

 وقال آخر، إن الدكتور قنديل متواجد في  طنطا العام “بقاله شويه واحتمال يعدي علي وحدة سبرباي الصحية”. 

 ليرد عليه آخر: “مش هيرجع كفر الزيات تاني خلاص ؟برجاء أول ما يخرج من مستشفى طنطا العام حد يعرفنا”.

نائب وزير الصحة يتفقد مركز صحة أسرة غرب الجامعات ويوجه بصرف مكافأة للعاملين تقديرًا لأدائهم المتميز
 

وفي وقت سابق ، قام الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية مفاجئة لمركز صحة أسرة غرب الجامعات، يرافقه الدكتور أحمد عمر، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وفريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، لتقييم مستوى الخدمات الصحية ومعالجة أي تحديات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة شملت تفقد أقسام طب الأسرة، الطوارئ، الباطنة، التعقيم، التطعيمات، الصيدلية، المعمل، عيادات الأسنان والأطفال، تنظيم الأسرة، الدعم النفسي، وغرفة المبادرات الصحية، بالإضافة إلى غرفة التذاكر ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات. كما اطلع نائب الوزير على آراء المنتفعين لقياس رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وخلال الجولة، رصد نائب الوزير بعض النواقص، منها عدم توافر أجهزة تكييف، جهاز أشعة (X-Ray)، كرسي أسنان، جهاز سونار، وخط فايبر لغرفة المشورة الخاصة بمبادرة الألف يوم الذهبية. ووجه المهندس عمرو عايد، مساعد الوزير، بإرسال لجنة لتوفير الخطوط اللازمة، كما أجرى اتصالًا بالدكتور تامر مدكور، مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، لمراجعة القوى البشرية بالمركز. وأوصى بتوفير جهاز كمبيوتر لغرفة الترصد، ومكتب لعيادة صديقة الشباب، وإضافة مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مع إعداد بروتوكول تعاون مع مستشفى القاهرة الجديدة لتقديم خدمات الدعم النفسي.

كما وجه نائب الوزير بتنظيم قوافل توعوية لزيادة الإقبال على خدمات المركز، وإعداد تقرير مفصل يتضمن النواقص من تجهيزات رقمية ومكتبية وأجهزة، مع مراجعة عقود النظافة لضمان الالتزام بمعايير الجودة.

وأشاد الدكتور محمد الطيب بمستوى الأداء بالمركز، خاصةً بعد حصوله على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، مؤكدًا التزام العاملين وانتظام سير العمل. وتقديرًا لجهودهم المتميزة، وجه بصرف مكافأة للعاملين بالمركز.

وأكد «عبدالغفار» حرص وزارة الصحة والسكان على تطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها، بما يضمن تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

 


 

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: هذا هو المثلث المنور للنصر في السادس من أكتوبر

التوبة والاستغفار بعد المعصية

هل تسقط حقوق العباد بمجرد التوبة من المعصية والاستغفار ؟.. عالم بالأوقاف يجيب

الدكتور عمرو الورداني

مدد رباني.. عمرو الورداني: السادس من أكتوبر يوم عظيم من أيام الله

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج
عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

