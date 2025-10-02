تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

تصدّرت الفنانة ريهام حجاج قوائم البحث خلال الساعات الماضية، عقب احتفالها بعيد ميلادها في أجواء مبهجة جمعتها بعدد كبير من نجوم الوسط الفني وأصدقائها.



وأقيم الحفل بتنظيم من زوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة، الذي حرص على أن تكون المناسبة استثنائية ومليئة باللحظات السعيدة.

وشهد الحفل حضور عدد من كبار النجوم، من بينهم يسرا، ياسر جلال، عماد زيادة، خالد سليم، إلى جانب ليلى علوي، وعدد من الأصدقاء المقربين.



مسلسل أثينا

تألقت ريهام حجاج رمضان الماضي في مسلسل أثينا والي يركز على تأثير الحروب النفسية على الشباب والميل للتخلص من الحياة بسبب الضغوط وضرورة مواجهة الأفكار السلبية.



وشارك في بطولة مسلسل أثينا عدد من الفنانين أبرزهم بجانب ريهام حجاج وهم سوسن بدر، وأحمد مجدي، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، ونبيل عيسى.

