قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهيئة الوطنية للانتخابات: سير التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية هادئ ومنظم

الناخبين
الناخبين
البهى عمرو

كشفت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير يوضح أن لجان الاقتراع تواصل أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في مصر، والتي تجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، أنه لم يتم رصد أي شكاوى بشأن وجود مظاهر للدعاية الانتخابية في محيط اللجان، مشيرًا إلى أن اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 يسير بشكل منظم وهادئ داخل اللجان الانتخابية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، لمتابعة سير عملية التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية للانتخابات بالداخل، حيث أوضح بنداري أن الهيئة لم تتلقَّ أي شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية داخل اللجان حتى الآن، مؤكدًا جاهزية الهيئة للتعامل الفوري مع أي بلاغات ترد من الناخبين أو مندوبي المرشحين.

إقبال نسائي

 


ومن العاصمة، قال كريم عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من محيط الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجان الانتخابية شهدت منذ الدقائق الأولى لفتح أبوابها في التاسعة صباحًاـ إقبالًا لافتًا من مختلف الفئات، خاصة النساء وكبار السن.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، اليوم الاثنين، أن دائرة عين شمس تُعد واحدة من 19 دائرة انتخابية بالقاهرة، وقد استعدت مسبقًا لهذا الاستحقاق المهم ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث جرى تجهيز 343 مقرًا انتخابيًا يضم 724 لجنة فرعية بجميع الاحتياجات اللوجستية لتسهيل عملية التصويت.

وأضاف كريم عماد أن فتح اللجان جرى في موعده المحدد وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن الساعات الأولى شهدت توافدًا ملحوظًا من المواطنين الذين حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على توفير بيئة مناسبة للناخبين عبر تجهيز المقار الانتخابية ورفع كفاءتها بما يضمن انسيابية الحركة داخل اللجان وسهولة انتقال المواطنين بين المداخل ونقاط الفحص الأمني.

الناخبين مجلس النواب انتخابات انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

أقبال كبير من المواطنين أمام لجان الانتخابات 2025 بمحافظة الشرقية

إقبال كبير من المواطنين أمام لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الشرقية

"قومي الطفولة": المجلس لن يتهاون في اتخاذ التدابير اللازمة تأكيدًا لدوره الوطني في حماية الأطفال

القومي الطفولة: لا تهاون في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال

انتخابات مجلس النواب

"القومي لحقوق الإنسان": تغطية كاملة لكافة اللجان بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد