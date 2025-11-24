الهيئة الوطنية للانتخابات: سير التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية هادئ ومنظم

كشفت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير يوضح أن لجان الاقتراع تواصل أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في مصر، والتي تجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، أنه لم يتم رصد أي شكاوى بشأن وجود مظاهر للدعاية الانتخابية في محيط اللجان، مشيرًا إلى أن اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 يسير بشكل منظم وهادئ داخل اللجان الانتخابية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، لمتابعة سير عملية التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية للانتخابات بالداخل، حيث أوضح بنداري أن الهيئة لم تتلقَّ أي شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية داخل اللجان حتى الآن، مؤكدًا جاهزية الهيئة للتعامل الفوري مع أي بلاغات ترد من الناخبين أو مندوبي المرشحين.

إقبال نسائي



ومن العاصمة، قال كريم عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من محيط الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجان الانتخابية شهدت منذ الدقائق الأولى لفتح أبوابها في التاسعة صباحًاـ إقبالًا لافتًا من مختلف الفئات، خاصة النساء وكبار السن.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، اليوم الاثنين، أن دائرة عين شمس تُعد واحدة من 19 دائرة انتخابية بالقاهرة، وقد استعدت مسبقًا لهذا الاستحقاق المهم ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث جرى تجهيز 343 مقرًا انتخابيًا يضم 724 لجنة فرعية بجميع الاحتياجات اللوجستية لتسهيل عملية التصويت.

وأضاف كريم عماد أن فتح اللجان جرى في موعده المحدد وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن الساعات الأولى شهدت توافدًا ملحوظًا من المواطنين الذين حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على توفير بيئة مناسبة للناخبين عبر تجهيز المقار الانتخابية ورفع كفاءتها بما يضمن انسيابية الحركة داخل اللجان وسهولة انتقال المواطنين بين المداخل ونقاط الفحص الأمني.