قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: إقراض ميسر لمستفيدي مشروعات الصناعات الريفية والبيئية

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل تحت عنوان " إعداد الخطط الفنية لمشروعات التمكين الاقتصادي"،والتى افتتحت أعمالها  انجي اليماني المديرة التنفيذية للصندوق، بحضور  نانسي أسعد مدير عام إدارة التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، و مدحت عبد الرشيد استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي ومشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي

أن عام 2024 شهد إعادة هيكلة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي ليقوم بدوره فى الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، وتقديم التمويلات وجذب الاستثمارات ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدة من خدمات الوزارة في التسويق بما يمثل رؤية جديدة للصندوق تتعدى آليات التمكين الاقتصادي التقليدية.

واستعرضت الورشة على مدار يومين آليات عمل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي واشتراطات ومتطلبات التقدم للحصول على تمويل من الصندوق فى إطار مكون التمكين الاقتصادي، كما تم عرض نماذج التقدم للحصول على التمويل مثل نموذج البيانات الأساسية ونموذج خطة العمل الفنية ونموذج الموازنة للمشروع المقترح وضوابط واشتراطات الحماية البيئية والاجتماعية. 

وأكد مدحت عبد الرشيد استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي تنوع نماذج التمكين الاقتصادي التي تنفذها الوزارة من خلال الجهات التابعة لها مع تعدد آليات عملها بما يتيح مرونة أكبر فى استهداف فئات ومستويات مختلفة من مستفيدي الحماية الاجتماعية التي تشملهم برامج الوزارة.

وأوضح أن المشروع الذي يطلقه صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يتضمن توفير منتج إقراض ميسر يسعى إلى دمج التدريب والدعم الفني للمستفيدين مع نقل الأصول وأدوات الانتاج وتطوير روابط الأعمال وتحسين الإنتاجية وزيادة أنشطة القيمة المضافة وترويج نموذج المشروعات الجماعية القائمة على شراكة القطاع الخاص بهدف تخفيف المخاطر على المستفيد والسعي نحو تحقيق عائد مستقر وفرصة نمو حقيقية للأعمال والمشروعات الصغيرة بما يضع المستفيد على أول طريق لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية ومنها إلي التخارج من الفقر.

واستعرضت الورشة  تعريفات عناصر الاقتصاد المحلي والتكتلات الاقتصادية والتصنيع الزراعي ونماذج الوحدات الانتاجية المختلفة من حيث متطلبات التنفيذ والمزايا والتحديات التي تواجه كل نموذج، موضحة دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة فى نجاح جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها شريك تنفيذي ودورها فى عملية جمع المعلومات عن الأنشطة الاقتصادية الأكثر جدوى وقابلية للنجاح في نطاق عملها،حيث تم استعراض كيفية رسم خرائط المجتمع التي يتم من خلالها تحديد الأنشطة الاقتصادية المقرر تنفيذها.

صندوق دعم الصناعات الريفية الريفي التضامن الاجتماعي إعداد الخطط الفنية لمشروعات التمكين الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد

فحص طبي يحدد موقف عبدالله السعيد من مواجهة كايزر تشيفز

الزمالك

راحة للاعبي الزمالك قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز

مانشستر يونايتد

النادي أولوية.. أموريم يتفهم إحباط ثنائي مانشستر يونايتد

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد