الهيئة الوطنية للانتخابات: سير التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية هادئ ومنظم
البابا تواضروس خلال الإدلاء بصوته في انتخابات النواب: اختاروا الإنسان الأمين والكفء
الهلال الأحمر يشارك بتقديم الدعم للناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات النواب| صور
رئيس حي طرة تتفقد اللجان الانتخابية.. وتؤكد: العملية تسير في هدوء| صور
محافظ القليوبية يتفقد سير التصويت بلجان شبرا الخيمة ويؤكد: الوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين
حركة طيران متصاعدة بمطار الغردقة ترفع مؤشرات الإشغال السياحي مع انطلاق الموسم الشتوي
ريهام حجاج تدلى بصوتها فى الانتخابات البرلمانية بمنطقة الزمالك .. صور
البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
إذاعة جيش الاحتلال: حماس تستخدم التواصل الاجتماعي لجمع معلومات استخباراتية عن مواقع عسكرية
تم نقلهم للمستشفى.. إصابات وأجواء مشحونة بمحيط لقاء الهلال ومولودية الجزائر
الأقمار الصناعية ترصد سحبا محملة بالأمطار تتقدم باتجاه القاهرة الكبرى| الطقس
مفاجأة في قائمة منتخب قطر في كأس العرب.. تفاصيل
انتخابات النواب 2025.. إقبال الناخبين على مدرسة عمار بن ياسر بالمقطم

منار شعبان

شهدت لجنة عمار بن ياسر بمنطقة المقطم توافد الناخبين من جميع الاعمار سيدات ورجال وشباب في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب


 

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.


 

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.


 

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.


 

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على كافة أطراف العملية الانتخابية، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة "الصمت الدعائي" التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.


 

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الاقتراع، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تحديد معظم لجان الاقتراع الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية تتضمن رمز الاستجابة السريع (كيو أر كود) بحيث يستطيع الناخب إجراء مسح لها عن طريق الهاتف المحمول للحصول على معلومات إضافية خاصة بضوابط وآليات التصويت، بالإضافة إلى مواد توعوية بشأن آليات إبداء الرأي، وذلك لتسهيل عملية الاقتراع.


 

كما زودت الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقة الاقتراع باللغة الأبجدية الإشارية، من أجل تعزيز معرفة ذوي الإعاقة السمعية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى وجود بطاقة بطريقة "بريل" مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، تتضمن الإرشادات الانتخابية التي تسهل لهم عملية الاقتراع، فضلا عن وضع تنويه بكل بطاقة الاقتراع حول عدد المقاعد المطلوب اختيارها في كل دائرة انتخابية، تمكينا للمواطنين من الإدلاء بالصوت الانتخابي بشكل صحيح، وحتى لا يُبطل الصوت الانتخابي حال اختيار عدد أقل أو يزيد عن العدد المطلوب.


 

وتُجرى العملية الانتخابية في ظل متابعة من جانب العديد من بعثات المنظمات الدولية وعلى رأسها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

البرلمان انتخابات مجلس الشعب

