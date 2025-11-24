ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

حصل "صدى البلد" على أسماء المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بالبحر امام قرية البرامون.

وهم هشام عبد النبى الكيال 45 عاما مقيم بساط كريم الدين وإصابته سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد كمال البطل 46 عاما مقيم منية بدواى واصابته ما بعد الارتجاج ، طارق عزمى فرج على 43 عاما مقيم منية بدواى واصابته كسر بالذراع الايسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ايمان احمد المرسى رمضان 44 عاما مقيمة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وكدمة بالعين اليسرى.

كما أصيبت مني جمال عبد الله عطيه 43 عاما مقيمة كفر البرامون مصابه كسر بالساق اليسرى كدمات بالرقبة، آثار العدل محمود 36 عاما مقيمة منية بدواى وإصابتها ما بعد الارتجاج وهانى عبد العزيز محمود 21 عاما مقيم منية بدواى وإصابته ما بعد الارتجاج ودينا علي بدر المغربي 27 عاما مقيمة منيه بداوي وإصابتها كدمات بالظهر واشتباه كسر بالساق اليمني.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص امام قريه كفر البرامون التابعة لمركز المنصورة على طريق دمياط الشرقي مما أدى إلى إصابة تسعه أشخاص بإصابات متفرقة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب الميكروباص بمياه البحر.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.