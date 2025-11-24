قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

همت الحسينى

حصل "صدى البلد" على أسماء المصابين  فى حادث انقلاب ميكروباص بالبحر امام  قرية البرامون.

وهم هشام عبد النبى الكيال 45 عاما مقيم بساط كريم الدين وإصابته سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد كمال البطل 46 عاما  مقيم منية بدواى واصابته ما بعد الارتجاج ، طارق عزمى فرج على 43 عاما مقيم منية بدواى واصابته كسر بالذراع الايسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم،  ايمان احمد المرسى رمضان 44 عاما مقيمة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وكدمة بالعين اليسرى.

 كما أصيبت مني جمال عبد الله عطيه 43 عاما مقيمة كفر البرامون مصابه كسر بالساق اليسرى كدمات بالرقبة، آثار العدل محمود 36 عاما مقيمة منية بدواى وإصابتها ما بعد الارتجاج وهانى عبد العزيز محمود 21 عاما مقيم منية بدواى وإصابته ما بعد الارتجاج  ودينا علي بدر المغربي 27 عاما مقيمة منيه بداوي وإصابتها كدمات بالظهر  واشتباه كسر بالساق اليمني.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا  من شرطة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص امام قريه كفر البرامون التابعة لمركز المنصورة على طريق دمياط الشرقي مما أدى إلى إصابة تسعه أشخاص بإصابات متفرقة.

 انتقل ضباط المباحث وسيارات  الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب الميكروباص بمياه البحر.
تم نقل المصابين إلى المستشفى العام  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة. 

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

