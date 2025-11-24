قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لمزيد من النزاهة.. الدقهلية: يتم الكشف عن الهوية الشخصية للناخب قبل الدخول إلى اللجان

عاصم الشندويلي، مراسل صدي البلد_ الدقهلية
عاصم الشندويلي، مراسل صدي البلد_ الدقهلية
هاجر ابراهيم

أكد عاصم الشندويلي، مراسل صدي البلد_ الدقهلية، أن مع دقات الساعة ال9 منذ صباح اليوم، فتحت كافة اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين بالمحافظة، والذين بدأوا التوافد أمام اللجان قبل ساعة من فتحها.

وأضاف خلال تغطية خاصة عبر فضائية “صدي البلد”، لإنتخابات مجلس النواب 2025، أن هناك جاهزية تامة من المحافظة، وهناك إختلاف فى المشهد إنتخابي مختلف فى المرحلة الثانية من الإنتخابات، وهو مشهد منظم ويتميز بالنزاهة والشفافية، ولا يوجد أى نوع من الدعايا الإنتخابية سواء فى اللجان أو القرب منها.

وتابع أن هناك جولات مستمرة من قبل محافظ الدقهلية ورؤوساء الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية، لافتا إلى أنه تأكيدا على الشفافية والنزاهة هناك إجراءات يتم إتخاذها قبل الدخول للجنة، حيث يقوم الضباط المتواجيد أمام المدارس واللجان بالكشف عن الهوية والتأكد أن هذه البطاقة الشخصية واللجنة الإنتخابية الخاصة بهم.

الدقهلية الناخبين مجلس النواب النواب 2025 إنتخابات مجلس النواب

