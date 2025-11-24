لمزيد من النزاهة.. الدقهلية: يتم الكشف عن الهوية الشخصية للناخب قبل الدخول إلى اللجان

أكد عاصم الشندويلي، مراسل صدي البلد_ الدقهلية، أن مع دقات الساعة ال9 منذ صباح اليوم، فتحت كافة اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين بالمحافظة، والذين بدأوا التوافد أمام اللجان قبل ساعة من فتحها.

وأضاف خلال تغطية خاصة عبر فضائية “صدي البلد”، لإنتخابات مجلس النواب 2025، أن هناك جاهزية تامة من المحافظة، وهناك إختلاف فى المشهد إنتخابي مختلف فى المرحلة الثانية من الإنتخابات، وهو مشهد منظم ويتميز بالنزاهة والشفافية، ولا يوجد أى نوع من الدعايا الإنتخابية سواء فى اللجان أو القرب منها.

وتابع أن هناك جولات مستمرة من قبل محافظ الدقهلية ورؤوساء الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية، لافتا إلى أنه تأكيدا على الشفافية والنزاهة هناك إجراءات يتم إتخاذها قبل الدخول للجنة، حيث يقوم الضباط المتواجيد أمام المدارس واللجان بالكشف عن الهوية والتأكد أن هذه البطاقة الشخصية واللجنة الإنتخابية الخاصة بهم.