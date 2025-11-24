توافد الناخبين على اللجان بالدقهلية

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الدقهلية إقبالا كثيفا من الناخبين على الادلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2025 منذ الساعة الأولى لفتح باب التصويت.

وتجمع المواطنون أمام لجان شجرة الدر الإعدادية والملك الكامل وميت عنتر والثورة وعدد من اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وانتشرت قوات الشرطة بمحيط اللجان الانتخابية وظهرت العناصر الشرطية النسائية امام أبواب اللجان لمساعدة السيدات وكبار السن على الإدلاء بأصواتهم.

فيما تمركزت سيارات الإسعاف بالميادين الرئيسية ومحيط اللجان كذلك الفرق الطبية في إطار خطة شاملة لرفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية، وتفعيل غرف الطوارئ بالإدارة العامة للطب الوقائي، والإدارات الصحية، والمستشفيات، على مدار الساعة.